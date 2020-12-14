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14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...

Поворот России на Восток завершен

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Успехи России на Востоке измеряются не военными победами или спасенными человеческими жизнями, а повышением доходов от экспорта и качества деловой среды – достаточно мещанские категории для традиционного российского восприятия. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

    Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра    14 декабря 2020, 11:30
    Фото: NATO/Wikipedia
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе.

    Самая кровавая европейская война со времен Гитлера началась с расстрела сербской свадьбы в многонациональном городе Сараево – на свою беду она была назначена в тот же день, что и референдум о независимости Боснии. Формально на церковь, где проходила церемония, было совершено беспричинное нападение со стороны ОПГ – браткам как будто бы стало скучно. Но в те годы банды бошняков можно было лишь с известным трудом отличить от политических активистов. Вот и главарь налетчиков – Рамиз Делалич по кличке Чело – был прямо связан с военным крылом исламистской партии Алии Изетбеговича, председателя президиума, а впоследствии президента Боснии.

    55-летнего Николу Гардовича, одного из родственников со стороны жениха, застрелили только за то, что тот держал в руках флаг с эмблемой Сербской православной церкви. Это сделал сам Чело, а один из его подручных ранил священника. После этих событий сербы начали собираться в отряды самообороны и возводить баррикады в районах своего проживания, аналогичным образом поступили бошняки. Закипела ужасающая по методам и последствиям бойня, в которой Чело и члены его банды приняли самое активное участие. 

    За свои подвиги бандит был награжден именным оружием лично Изетбеговичем и никогда не привлекался к ответственности. А в 2007-м его убили в рамках заурядной разборки между бандами, но похоронили как героя.

    Еще одной особенностью этого конфликта, делающей его одним из важнейших событий второй половины XX века, стало то, что в боевых действиях впервые приняли участие силы НАТО и постепенно вошли во вкус интервенций. Заодно их операция «Обдуманная сила» ввела в дипломатический обиход конструкцию «принуждение к миру», которую в 2008-м взяла на вооружение Россия применительно к Грузии. Этим мы на понятном Западу языке как бы увязывали в одно риск этнической чистки и нападение на международных (своих) миротворцев – в Боснии имело место быть и то, и другое.

    К миру там принуждали наступающих боснийских сербов – и справились быстро: военная инфраструктура Республики Сербской была критично подорвана всего за две недели. А вдохновителями и главными исполнителями операции выступили американцы: несмотря на максимальную географическую удаленность Америки от места событий, на самолеты ВВС США пришлось более 65% из 3200 боевых вылетов.

    Неудивительно, что мирное соглашение было составлено в интересах американцев. Собственно, в Париже его только подписывали, а согласовывали на военной базе в штате Огайо.

    Этот документ перечеркнул ряд тактических успехов армии боснийских сербов, отдавал их военно-политическое руководство под международный трибунал, раскалывал их республику надвое – между двумя частями Республики Сербской (РС) до сих пор расположен округ Брчко под международным управлением, которое изначально предполагалось как временное.

    При этом американцы вводили в регион 30 тысяч «штыков» – половину от всего миротворческого контингента, а во главе сложносочиненной, не имеющей других аналогов в мире федерацией бошняков, сербов и хорватов ставился надсмотрщик от Запада. Босния до сих пор существует в режиме фактической оккупации и внешнего руководства.

    Всё это – «гуманитарные бомбардировки» НАТО, вмешательство Вашингтона в события по всему миру и попытки переложить всю ответственность за балканскую мясорубку на сербов – вызывает в России резкое неприятие и категорическое осуждение. Навязанный Боснии режим неоднократно критиковался нашими политиками и дипломатами как неэффективный.

    Но накануне постпред России при ООН Василий Небензя на специально созванной встрече с членами Совбеза поддержал принципы Дейтонских соглашений и призвал всех «высказаться в поддержку их постулатов».

    На первый взгляд это может выглядеть как шизофрения – раздвоение дипломатического тела России. Но это только на первый взгляд.

    Именно сейчас становится понятно, что в рамках дейтонского мира Москва каким-то чудом смогла соблюсти свои национальные интересы. Более того, перенос опробованной в Боснии и Герцеговине модели на конфликт в Донбассе выглядит как почти идеальный для нас сценарий и крупная геополитическая победа, пока что гипотетическая.

    Суть даже не в том, что часть размещенных в регионе миротворцев были из России, хотя именно они впоследствии заняли косовский аэропорт Слатина в рамках исторического «броска на Приштину».

    Гораздо важнее, что та самая сложносочиненная конструкция является гарантией от того, что Босния станет членом НАТО в условиях, когда поглощение всех Балкан стало его стратегией по сдерживанию России. К настоящему моменту за бортом альянса остались только БиГ и Сербия, причем в случае Сербии гарантии выглядят менее надежными, несмотря на бомбардировки Белграда и применение натовцами снарядов с обедненным ураном, «обкатанных» как раз в Боснии.

    У чуда есть архитектор, и его имя хорошо известно в России – Виталий Чуркин. Но это именно чудо, поскольку непосредственный начальник Чуркина – глава МИД РФ Андрей Козырев – в принципе отрицал наличие у России национальных интересов, отличных от «общечеловеческих», а по сути – западных. Это следует из его ответа на прямой вопрос бывшего президента США Ричарда Никсона, приведенного в мемуарах сменщика – Евгения Примакова:

    «Одна из проблем СССР состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен».

    Никсон сроду не был симпатизантом нашей страны, но он был великим политиком, на протяжении жизни имевшим дело с другими великими политиками в качестве врагов и оппонентов. Поэтому ответ российского министра его фраппировал – и впоследствии он отзывался о Козыреве, как о «слизняке».

    Чуркин должен был ехать послом в далекое Чили, но вместо этого после начала активных боевых действий в Боснии стал спецпредставителем России в регионе в статусе замглавы МИДа. То, что он лично сделал российскую дипломатию видимой, слышимой и контактной, став первой медийной «звездой» в нашем корпусе – отдельный разговор. Главное, что он исполнил свой долг от и до: отбиваясь от постоянных упреков в поддержке «этих ужасных сербов», он стал посредником при проведении важнейших переговоров между сторонами и одним из ключевых действующих лиц при выработке политического решения проблемы – такого, которое все-таки отвечало национальным интересам России.

    Благодаря дейтонскому миру, Босния и Герцеговина стала последней крупной конфедерацией на планете (Швейцарская Конфедерация по сути является федерацией). Сербы не смогли присоединить свою республику к Сербии, а ее границы совсем не таковы, какими они хотели бы их видеть, зато имеют максимальный уровень самоуправления и возможность блокировать любое решение Сараево.

    Республика Сербская получила даже такое право, как особые отношения с соседними странами (читай – с Сербией), самостоятельная (хотя и ограниченная) внешняя политика, независимые вооруженные силы (в общую армию БиГ они влились только в 2006-м) и собственное гражданство (можно было быть гражданином РС, не будучи гражданином БиГ).

    Для сравнения: на современной Украине активно дискутируется вопрос о том, стоит ли давать гипотетическому самоуправлению «возвращенного Донбасса» даже такой уровень полномочий, как право на обучение детей в русскоязычных школах. И обычно «украинские эксперты» приходят к выводу, что не стоит.

    В то же время современные США и ЕС страстно желают пересмотра Дейтонских соглашений – тех самых, что когда-то воспринимались как поражение сербов и однозначная победа Запада, превратившего Сараево в свой протекторат. И даже приблизительный, очень мягкий их аналог применительно к ДНР и ЛНР является ночным кошмаром для Киева, где предлагают брать за образец кровавые события в другой бывшей югославской республике – Хорватии, но все-таки перебьются.

    Так «позорный» в трактовке российских патриотов 1990-х дейтонский мир стал точкой расхода двух векторов внешней политики – российской и западной. И надо почаще напоминать «нашим уважаемым партнерам» о том, что они оценивали такое завершение войны, как крупный успех не только для себя, но и для общечеловеческих ценностей. За язык никто не тянул, так что давайте повторим то же самое в Донбассе.

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