Россия призвала поддержать Дейтонские мирные соглашения

Дейтонские мирные соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, остаются актуальными, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», которая проводилась по российской инициативе, Небензя напомнил, что Россия является одним из гарантов соглашений. Москва «полностью поддерживает базовые принципы суверенитета и территориальной целостности» БиГ, а также «равенство всех трех государствообразующих народов и два образования с широкими полномочиями» (мусульмано-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская).

В 25-ю годовщину согласования договоренностей Небензя призвал партнеров по СБ «высказаться в поддержку этих постулатов». По его словам, соглашения «имеют фундаментальное значение для БиГ». Постпред подчеркнул, что «баланс интересов трех народов достаточно эффективен», если его соблюдать, а попытки его подорвать негативно отразятся не только на БиГ, но и на всем Балканском регионе, передает ТАСС.

При этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем выступлении подверг критике высокого представителя ООН по БиГ Валентина Инцко за «вмешательство во внутренние дела» страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывла о том, в каком чудовищном политическом состоянии существует сегодня этот осколок бывшей Югославии. Верховный комиссар ЕС по БиГ обладает практически диктаторскими полномочиями. При этом ЕС не может обеспечить единство БиГ и внутреннее спокойствие.