Тайвань заявил об угрозе из-за 50 китайских кораблей у своих берегов

Tекст: Игорь Иножарский

Ву назвал уровень угрозы «очевидным». «Мы сохраняем бдительность в отношении их деятельности. Одновременная угроза Тайваню, Японии и Филиппинам очевидна», – заявил он, передает Reuters.

Ву опубликовал карту с расположением 53 судов, 34 из которых – военные корабли, включая авианосец «Ляонин». Авианосец и его боевая группа находились к востоку от Филиппин, другие формирования – у восточного и юго-восточного побережья Тайваня, а также у южного побережья Японии.

Министерство обороны Японии сообщило, что отследило три китайских военных корабля и корабль береговой охраны, когда они проходили через пролив Осуми в Тихий океан. В Минобороны Китая заявили, что «Ляонин» участвует в обычных учениях, не направленных против какой-либо страны.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Тайбэй «не рад видеть любые попытки проекции сдерживания, которые могут подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня отметил, что необходимо следить за тем, продолжит ли авианосная группа «Ляонин» движение на север к Японии после учений в Филиппинском море. «Если она продолжит двигаться на север, это будет означать более сильное намерение оказать давление на оборонную позицию Японии», – сказал чиновник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правительство Японии пообещало решительно реагировать на действия китайских кораблей в районе Тайваня. Китай на фоне обострения территориальных споров с Японией и Филиппинами объявил о проведении «специальной морской операции». В мае власти Тайваня зафиксировали активность десяти кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова.