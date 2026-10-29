Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
Тайвань заявил об угрозе из-за 50 китайских кораблей
Тайвань заявил об угрозе из-за 50 китайских кораблей у своих берегов
Более 50 китайских военных и официальных кораблей действуют в акватории от южной Японии до Тайваня и Филиппин, заявил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву.
Ву назвал уровень угрозы «очевидным». «Мы сохраняем бдительность в отношении их деятельности. Одновременная угроза Тайваню, Японии и Филиппинам очевидна», – заявил он, передает Reuters.
Ву опубликовал карту с расположением 53 судов, 34 из которых – военные корабли, включая авианосец «Ляонин». Авианосец и его боевая группа находились к востоку от Филиппин, другие формирования – у восточного и юго-восточного побережья Тайваня, а также у южного побережья Японии.
Министерство обороны Японии сообщило, что отследило три китайских военных корабля и корабль береговой охраны, когда они проходили через пролив Осуми в Тихий океан. В Минобороны Китая заявили, что «Ляонин» участвует в обычных учениях, не направленных против какой-либо страны.
Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Тайбэй «не рад видеть любые попытки проекции сдерживания, которые могут подорвать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».
Высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня отметил, что необходимо следить за тем, продолжит ли авианосная группа «Ляонин» движение на север к Японии после учений в Филиппинском море. «Если она продолжит двигаться на север, это будет означать более сильное намерение оказать давление на оборонную позицию Японии», – сказал чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правительство Японии пообещало решительно реагировать на действия китайских кораблей в районе Тайваня. Китай на фоне обострения территориальных споров с Японией и Филиппинами объявил о проведении «специальной морской операции». В мае власти Тайваня зафиксировали активность десяти кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова.