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    Африка стала важной экономической целью России
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    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    39 комментариев
    29 октября 2026, 11:13 • Новости дня

    Создатель Hello Kitty разорвал связи с сериалом после критики в Китае

    Создатель Hello Kitty извинился за японский сериал перед Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японская компания Sanrio, владеющая брендом Hello Kitty, принесла извинения и прекратила сотрудничество с создателями сериала Vivant после обвинений со стороны китайских СМИ в преднамеренном очернении Пекина.

    Японская компания Sanrio извинилась и разорвала коммерческие связи со шпионским сериалом Vivant после возмущения китайской аудитории, пишет The Guardian.

    Во втором сезоне японского сериала показано, как китайские агенты применяют жестокие пытки к сотрудникам секретного подразделения японской разведки, включая отрезание пальцев и ножевые ранения.

    Китайские государственные СМИ назвали эти сцены преднамеренным очернением Пекина. Издание Global Times отметило сходство показанных методов с пытками, которые применяли японские оккупационные войска против мирных китайцев во время Второй мировой войны, обвинив авторов шоу в искажении истории.

    Представители Sanrio сообщили в социальной сети Weibo об отказе от сотрудничества с создателями Vivant, так как проект противоречит корпоративным ценностям компании по укреплению гармонии. В Sanrio пообещали ужесточить проверку будущих партнерских проектов.

    Китай остается важнейшим зарубежным рынком для создателей Hello Kitty. В первой половине текущего года доходы Sanrio в КНР составили 781 млн юаней, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня. В том же месяце МИД КНР сделал серьезное представление Токио из-за высказываний японского премьера Санаэ Такаити. В августе прошлого года Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад.

    28 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста

    Daily Shincho: Токио разработал планы обмена арестованного в России журналиста

    Токио разработал два плана обмена арестованного в России журналиста
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Японии обсуждают возможность освобождения арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи через обмен при посредничестве США или Украины.

    Япония рассматривает возможность освобождения журналиста Юки Имаи, арестованного в России по подозрению в шпионаже, с помощью США или Украины, передает РБК со ссылкой на портал Daily Shincho.

    В Токио тайно обсуждают два варианта действий. Первый из них подразумевает обращение к США с просьбой включить Имаи в обмен лицами, обвиняемыми в шпионаже.

    Второй вариант предполагает просьбу к Украине об участии журналиста в обмене военнопленными с Россией.

    Так как Япония не может выступать стороной обмена напрямую, Токио придется обращаться к Вашингтону или Киеву. Взамен от Японии может потребоваться вклад в интересах США или Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о получении представителями японского посольства консульского доступа к арестованному журналисту.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны перед отрицанием возможности совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    В середине месяца ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента.

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    28 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Орешкин объяснил превосходство российских моделей ИИ над американскими

    Орешкин: Российские модели ИИ лучше западных понимают местную специфику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские модели искусственного интеллекта точнее отрабатывают локальную специфику стран, где они применяются, опережая в этом американские и китайские аналоги, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    «Если посмотреть на технологии искусственного интеллекта, Россия вместе с США и Китаем сейчас лидирует в этом процессе», – передает РИА «Новости» слова Орешкина, сказанные на встрече с участниками медиафорума Россия-Африка.

    Он добавил, что отечественные модели могут немного отставать в развитии – примерно на 6-12 месяцев, однако они обладают более точным и объемным пониманием местных культурных и исторических особенностей, отдавая приоритет локальному контенту на родных языках.

    Орешкин подчеркнул, что этот опыт активно распространяют компании «Яндекс» и «Сбер», которые переносят свои решения к партнерам за рубеж. На новых рынках они дообучают модели, что позволяет обеспечить более качественное понимание местной специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии в России самой дешевой в мире электроэнергии для развития искусственного интеллекта.

    Днем ранее он сообщил об обсуждении Москвой и Вашингтоном создания совместных дата-центров ИИ.

    В прошлом месяце глава МИД Сергей Лавров отметил выход России на лидирующие позиции в сфере цифровых технологий.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков заявил о готовности к встрече лидеров России, США и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Россия, Китай и США потенциально готовы к проведению совместного саммита лидеров государств, однако окончательная договоренность еще не достигнута, сообщил Песков «Известиям».

    «Есть потенциальная готовность трех стран ее провести, никто из стран не говорил, что он в этом не заинтересован, поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться, окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени», – заявил пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта и организация встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа не связаны друг с другом. По словам представителя Кремля, это совершенно разные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко объявил об отсутствии окончательного подтверждения саммита руководителей России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    В воскресенье Песков допустил возможность проведения двусторонних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в китайском Шэньчжэне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о возлагаемых во всем мире надеждах на стабилизацию ситуации в связи с вероятной встречей глав трех стран.

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    28 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    «Реал Мадрид» извинился перед китайцами за слова Мбаппе

    Клуб «Реал Мадрид» принес извинения народу Китая за инцидент с Мбаппе

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» принес извинения китайскому народу за слова нападающего Килиана Мбаппе.

    «Реал Мадрид» приносит извинения китайскому народу за возможные неприятные чувства, вызванные недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб относится с глубоким уважением к Китаю, его истории, культуре и гражданам», – говорится в заявлении мадридского клуба, передает ТАСС.

    В пресс-службе мадридского «Реала» подчеркнули, что клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, выразившего сожаление по поводу своих слов и вновь подтвердившего свое уважение к китайскому народу.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его собственное лицо, отредактированное с помощью графического редактора и наложенное на изображение Мао Цзэдуна. В ответ китайские компании, в том числе «Дунпэн» и «Мэнню», начали разрывать рекламные контракты с футболистом, а Центральное телевидение Китая приостановило трансляции матчей чемпионата Испании с участием нападающего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь высоко оценил извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения французского футболиста со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

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    28 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.

    Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.

    Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.

    В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.

    В начале года Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне пообещал вернуть Индии три скульптуры, вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

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    28 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Китай начал строительство неуязвимого для ядерного взрыва плавучего острова

    SCMP: Китай начал строить устойчивый к ядерному удару плавучий остров

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские специалисты приступили к инженерному возведению первого в мире искусственного плавучего острова, способного выдержать ядерный взрыв.

    Китай официально перешел к стадии инженерного строительства первого в мире плавучего острова размером с авианосец, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Разработчиком проекта выступил Шанхайский транспортный университет, подписавший контракт с китайской государственной судостроительной компанией. Стоимость строительства оценивается более чем в 2,7 млрд юаней (около 405 млн долларов).

    Размер объекта составит 138 метров в длину и 85 метров в ширину, а его водоизмещение достигнет 74 тыс. тонн. Ожидается, что сооружение сможет вместить 238 человек, которые будут находиться там до четырех месяцев без пополнения запасов. Для создания конструкции применяются многослойные панели из метаматериалов.

    Изначально ввод острова в эксплуатацию планировался на 2028 год, однако сроки перенесли на июнь 2030 года. Военные эксперты предполагают, что объект может использоваться в спорных водах для поддержания постоянного присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские военные завершили строительство уникальной плавучей базы для запуска сверхкрупных подводных беспилотников.

    Летом государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard разработала плавучий терминал для океанской логистики с ядерными реакторами.

    В прошлом году средства массовой информации сообщили о планах Пекина возвести первый в мире устойчивый к ядерному удару плавучий остров.

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    28 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Россия предоставила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Руденко: Россия разрешила консульский доступ задержанному японскому журналисту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что представители японского посольства получили консульский доступ к журналисту газеты «Хоккайдо симбун», арестованному по подозрению в шпионаже.

    Представители посольства Японии в Москве получили доступ к задержанному соотечественнику в минувший понедельник, передает ТАСС.

    «У нас есть консульская конвенция с Японией, заключенная много лет тому назад, в соответствии с которой действительно к задержанным предоставляется консульский допуск. Такой допуск был предоставлен в понедельник для представителей японского посольства», – сообщил Руденко.

    Заместитель министра напомнил, что в отношении представителя СМИ ведется уголовное расследование по определенным статьям. Центр общественных связей ФСБ 13 октября сообщил о задержании в Южно-Сахалинске корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» по подозрению в шпионаже. Репортера взяли под стражу перед вылетом из России и доставили в Москву, где Лефортовский районный суд санкционировал его арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госдепартамент США осудил задержание корреспондента японской газеты в России по подозрению в шпионаже.

    В середине месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити опровергла причастность властей страны к шпионской деятельности на российской территории.

    ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого.

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    28 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека договорились о сотрудничестве

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственный музей-заповедник «Царское Село» и Китайская цифровая библиотека подписали договор о стратегическом сотрудничестве.

    Договор подписали директор «Царского Села» Ольга Таратынова и председатель правления Китайской цифровой библиотеки Яо Тин. Документ предусматривает углубленное сотрудничество, в том числе организацию выставочных проектов в обеих странах в 2027–2032 годах, передает РИА «Новости».

    Первый проект, как ожидается, будет посвящен Екатерине II. Он пройдет в большом выставочном зале Музея провинции Хунань, одного из крупнейших исторических музеев Китая.

    «В царскосельской императорской резиденции очень многое связано с Китаем, в том числе великолепные парковые павильоны в стиле шинуазри, отделка интерьеров, шедевры декоративно-прикладного искусства», – отметила Таратынова.

    Китайская цифровая библиотека является крупнейшим книгохранилищем Китая и одним из мировых лидеров по оцифровке фондов. Библиотека практикует обмен опытом по оцифровке редких книг, а также совместные исследовательские и выставочные проекты с мультимедийным контентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» вошли в программу II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

    В июле спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о планах открыть русский культурно-деловой центр в столице китайской провинции Шэньси.

    В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала об укреплении взаимодействия России и Китая в области культуры.

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    29 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Природные пожары в Китае стали причиной задымления в Благовещенске

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной задымления в Благовещенске и приграничных районах Амурской области стали масштабные природные пожары на территории Китая, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

    Специалисты зафиксировали более 30 термических точек вблизи российской границы на китайской территории, при этом в самой Амурской области природных возгораний не выявлено, передает РИА «Новости».

    Спасательные службы взяли обстановку под контроль. Местным жителям рекомендовали закрыть окна в домах и ограничить пребывание на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров на северо-востоке Китая.

    В субботу жители южных районов Хабаровского края также столкнулись с сильным задымлением.

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    29 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Суд в Китае приговорил экс-главу компании-партнера iCloud к 11 годам колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за коррупцию.

    Бывший секретарь партийной организации и руководитель госпредприятия признан виновным во взяточничестве, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Компания Guizhou-Cloud Big Data Group базируется в юго-западной провинции Гуйчжоу и занимается поддержкой стратегических инициатив региона в области больших данных. Это государственное предприятие является партнером сервиса iCloud в материковом Китае.

    С 2009 по 2025 год Сюй Хао занимал должности председателя совета директоров компании Guiyang Industrial Investment и вице-мэра города Гуйян. За это время он получил взятки при решении различных вопросов на сумму более 29 млн юаней (4,4 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинций или министерств. Летом Центральное телевидение Китая передало информацию об исключении бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии за коррупцию.

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    29 октября 2026, 10:22 • Новости дня
    Австралия заявила об успехах в сдерживании Китая в Тихом океане

    Bloomberg: Австралия заявила об успехах в сдерживании Китая в Тихом океане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр по делам Тихоокеанского региона Австралии Пэт Конрой сообщил о прогрессе страны в противостоянии с Китаем за влияние на островные государства.

    Власти Австралии сосредоточились на сдерживании растущего влияния Китая в Тихоокеанском регионе с 2022 года. В Канберре оценивают этот процесс как сложную перманентную борьбу, сопоставимую с Большой игрой XIX века (скрытая борьба за господство в Центральной и Южной Азии между Британской и Российской империями в XIX веке), пишет Bloomberg.

    «Я думаю, мы справились довольно хорошо», – заявил Конрой.

    По его словам, Австралии необходимо продолжать выполнять взятые на себя обязательства в регионе, чтобы оставаться предпочтительным партнером для островных стран. Одним из главных достижений Канберры стало соглашение с Соломоновыми Островами, призванное заменить аналогичный договор безопасности, подписанный между этим государством и Китаем в 2022 году.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на следующей неделе проведет встречу с коллегой с Соломоновых Островов Мэттью Уэйлом и лидерами Папуа – Новой Гвинеи, Фиджи, Тувалу и Науру.

    Конрой также отметил необходимость ограничения участия китайских государственных подрядчиков в проектах развития. Он указал на частые победы компаний из КНР в тендерах за счет предложения наименьшей цены. В результате они присваивают себе бренд проектов, которые финансируются налогоплательщиками из Австралии или Японии. Канберра призвала Всемирный банк и Азиатский банк развития изменить практику закупок, отдавая приоритет качеству и местному производству.

    Летом власти Китая назвали необоснованной критику австралийской стороны касательно действий Пекина в Тихом океане.

    В прошлом году Москва и Пекин в совместном заявлении выступили против размещения ядерного оружия стран военного блока АУКУС на австралийской территории.

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    29 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Пекин призвал Вашингтон снять санкции с Кубы

    МИД Китая призвал США немедленно снять санкции с Кубы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти США должны прислушаться к международному сообществу и снять эмбарго и санкции в отношении Кубы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Китай вновь призывает Соединенные Штаты прислушаться к справедливому требованию международного сообщества, немедленно прекратить эмбарго и санкции против Кубы», – заявил китайский дипломат, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Пекин продолжит твердо поддерживать Кубу в ее борьбе за национальный суверенитет, достоинство и в противостоянии иностранному вмешательству и эмбарго.

    В среду Генеральная Ассамблея ООН приняла традиционную резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы. Документ поддержали 130 государств, 17 проголосовали против, 25 воздержались. ГА ООН принимает подобные резолюции с 1992 года, они пользуются широкой поддержкой, но не имеют юридически обязывающей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о стремлении США установить контроль над Кубой.

    В тот же день Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США снять блокаду с Кубы.

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    29 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Разведка США предупредила об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая

    The War Zone: Китай до конца десятилетия создаст орбитальное лучевое оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное управление Пентагона выпустило отчет, согласно которому до конца десятилетия Пекин планирует развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя вражеские спутники.

    К концу десятилетия Китай может создать угрозу американским спутникам с помощью оружия направленной энергии космического базирования, пишет The War Zone.

    По данным Разведывательного управления Минобороны США (DIA), это расширит противоспутниковый арсенал Пекина, который уже располагает наземными лучевыми системами.

    «К концу 2020-х годов Китай может развернуть космические системы направленной энергии и более мощные наземные системы направленной энергии, способные угрожать спутникам на более высоких орбитах», – говорится в отчете американского ведомства.

    Отмечается, что воздействие такого оружия может быть как обратимым, включая временное ослепление оптики спутников лазером, так и необратимым. В последнем случае аппараты могут получить серьезные повреждения за счет выжигания систем мощным микроволновым излучением.

    В документе также указано, что китайская орбитальная группировка разведки и наблюдения с 2018 года выросла в три раза и насчитывает свыше 510 спутников. Пентагон также выразил обеспокоенность развитием космических программ России, Ирана и КНДР, которые продолжают наращивать свой военный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американская разведка подтвердила сходство нового китайского экспериментального космоплана с американским аппаратом X-37B.

    В прошлом месяце эксперты объяснили признание Вашингтона в наличии собственного орбитального оружия необходимостью обеспечивать превосходство в космосе.

    Военные аналитики указали на переход Соединенных Штатов к практическому развертыванию боевых систем для борьбы со спутниками.

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    29 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Минфин США допустил утрату финансового лидерства из-за цифрового юаня

    SCMP: В США обеспокоились угрозой лидерству доллара из-за цифрового юаня

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новых технологий и продвижение цифрового юаня властями Китая вызвало опасения у министра финансов США Скотта Бессента из-за возможной потери американского финансового лидерства.

    Власти Китая используют новые технологии, включая блокчейн и цифровые активы, для продвижения юаня, что может создать альтернативу финансовой инфраструктуре под руководством США, пишет South China Morning Post.

    Американские чиновники опасаются, что китайская валюта станет полноценной заменой доллару. Этот вопрос поднимался на слушаниях в Сенате США, где министра финансов Скотта Бессента спросили о том, как Пекин может бросить вызов американскому финансовому лидерству.

    Для расширения охвата и влияния своей валюты Пекин использует Гонконг в качестве испытательного полигона для матрицы цифровых валют и услуг по переводу средств. Глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу представил пятилетний план, в котором подчеркивается стратегическая роль города в содействии более широкому использованию юаня за пределами материкового Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал переговоры с властями Китая о повышении курса юаня.

    В апреле Народный банк Китая разрешил 12 национальным банкам проводить операции с цифровым юанем.

    Напомним, Пекин начал привлекать другие страны к хранению золотых слитков в Китае для усиления роли юаня в противовес доллару.

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    29 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Япония и США договорились о совместной сборке ракет AMRAAM

    SCMP: Япония и США построят завод по сборке ракет для истребителей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по финальной сборке современных американских ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM.

    Токио и Вашингтон создадут совместный объект по производству ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Точное местоположение будущего завода пока не раскрывается, пишет SCMP.

    Коидзуми сделал это объявление на полях ежегодной встречи руководителей оборонных ведомств стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах. Произведенные на новом предприятии ракеты станут основным вооружением для американских истребителей F-35, стоящих на вооружении японских сил.

    Кроме того, Токио параллельно изучает возможности проведения ракетных испытаний на территории Индии и Австралии. Подобные шаги свидетельствуют об отходе страны от послевоенной пацифистской оборонной доктрины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и глава Пентагона Пит Хегсет договорились укреплять двусторонний альянс на фоне активности Китая.

    Ранее военные Австралии, США и Японии провели совместные маневры с участием истребителей F-35.

    Также Министерство обороны Финляндии одобрило приобретение у США ракет AMRAAM для новых истребителей.

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