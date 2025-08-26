Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.2 комментария
Китай сделал Японии представление из-за бойкота парада в Пекине
Китай выразил Японии протест из-за призывов бойкотировать пекинский парад
Пекин потребовал объяснений от японских властей после сообщений о призывах Токио бойкотировать парад, посвященный годовщине победы над японской агрессией.
Китай выразил Японии серьезный протест из-за призывов Токио бойкотировать военный парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин потребовал от японской стороны разъяснений и зафиксировал информацию о призывах к странам Европы и Азии не участвовать в мероприятии.
Го Цзякунь подчеркнул: «Китай принял к сведению поступившую информацию и выразил Японии серьезный протест, потребовав разъяснений». По данным СМИ, Токио призывал руководство европейских и азиатских государств отказаться от участия в параде, который запланирован на 3 сентября в столице Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая планируют представить новейший ударный беспилотник-невидимку FH-97 во время военного парада в центре Пекина.