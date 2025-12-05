Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Умер исполнивший роль Шан Цзуна в Mortal Kombat актер
Актер Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава умер в США
Актер Кэри-Хироюки Тагава, прославившийся ролью Шан Цзуна в серии Mortal Kombat, скончался на 76-м году жизни в Калифорнии после инсульта.
Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни в США, передает ТАСС со ссылкой на портал Deadline и семью артиста.
Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Тагава умер в Санта-Барбаре, штат Калифорния.
Артист приобрел известность благодаря роли колдуна Шан Цзуна в экранизации видеоигры Mortal Kombat, этот образ воплощал не только в фильмах и на телевидении, но и в видеоиграх. Помимо этого, Тагава исполнил роль Хэйхати Мисимы в «Tekken» и озвучивал персонажей в популярных играх.
В фильмографии актера – работа в удостоенной премии «Оскар» драме «Последний император» Бернардо Бертолуччи, где Тагава сыграл водителя императора.
Напомним, в конце ноября первый исполнитель роли Человека-паука на телевидении и участник шоу «Улица Сезам» Дэнни Сигрен ушел из жизни в возрасте 81 года.