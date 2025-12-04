Путин объяснил, как разделить террористов и борцов за свободу

Путин: За свободу надо бороться легальными средствами

Tекст: Антон Антонов

Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу, передает ТАСС.

«За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано».

Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.