Путин объяснил, как разделить террористов и борцов за свободу
Путин: За свободу надо бороться легальными средствами
Президент России Владимир Путин заявил, что борьба за свободу возможна только законными методами, а любые действия, причиняющие вред людям, недопустимы.
Путину в интервью телеканалу India Today был задан вопрос о том, как разделить террористов и борцов за свободу, передает ТАСС.
«За свободу надо бороться легальными средствами, – сказал Путин, – Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением ущерба людям, не может быть поддержано».
Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «жесточайших актов террора» в новейшей истории. По его словам, в вопросе противодействия терроризму Россия рассматривает себя как полного союзника Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Индию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил российского президента на авиабазе Палам.