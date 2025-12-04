Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

Tекст: Станислав Лещенко

«Шпионское» дело Сергея Скворцова оккупировало заголовки шведской прессы три года назад. Ныне 62-летний уроженец Перми Скворцов проживал в Швеции с конца 90-х годов и занимался бизнесом в сфере импорта-экспорта. В 1999-м они с женой Еленой Кульковой получили вид на жительство в Швеции, а в 2013 году – и гражданство данного государства.

Их спокойная жизнь прервалась 22 ноября 2022 года, когда над домом Скворцова и Кульковой в пригороде Стокгольма Накка зависли два вертолета, а спустившиеся с них по канатам бойцы спецназа скрутили пожилую чету.

«Я только встал, как услышал вертолет, пролетающий совсем близко. Когда я выглянул в окно, то увидел уже два вертолета, парящих очень низко над землей. У них не горел свет, огни были полностью выключены», – сообщал сосед, свидетель происшествия. Кто-то даже сначала предположил, что вертолет – медицинский и проводится экстренная эвакуация пациента с сердечным приступом. И лишь когда из машины стали десантироваться силовики в масках, стало понятно, что происходит операция спецслужб.

В следственном изоляторе Скворцову пришлось просидеть почти год. Его жену вскоре отпустили без предъявления обвинений. В прокуратуре заявили, что Скворцов тайно вел деятельность в интересах российского государства – и против Швеции, и против США.

Скворцов «является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ. У России есть потребность в электронных технологиях. Существует российская система закупок, и эта система управляется спецслужбами... Скворцов и две его компании являются частью этой системы», – утверждал прокурор Хенрик Олин.

Прокуратура настаивала, что Скворцов через свою шведскую фирму отправлял подсанкционную продукцию в город Снежинск (Челябинская область), где находится Российский федеральный ядерный центр. Скворцову также вменяли посредничество при поставках подсанкционного оборудования из Нидерландов для российского судоремонтного завода «Звездочка».

Кроме того, по мнению шведской прокуратуры, «компания подозреваемого подписала соглашение о поставках оборудования из Швеции для российского проекта по созданию спутника-шпиона под названием «Канопус». Утверждалось, что следствие якобы располагает копией электронных писем Скворцову из Минобороны России.

Прокуратура Швеции запросила для Скворцова пять лет тюрьмы. При том уровне ажиотажа, что был поднят властями и прессой, всем казалось, что обвинительный приговор – дело решенное.

Однако в октябре 2023-го бизнесмена оправдали. Выяснилось, что «доказательная база» никуда не годится.

«Для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с предъявленным обвинением деятельность должна была иметь целью получение секретной информации с высокой ценностью для безопасности, касающейся Швеции и США, с целью совершения шпионажа. Прокурор не смог доказать, что целью деятельности был сбор такой информации», – отметил судья Якоб Хеденмо. В судебных документах указывалось: «Деятельность Скворцова была направлена только на закупку технологий на Западе, а не на получение информации о Швеции или США».

Для прокурора Олина и полиции безопасности этот приговор стал полнейшим фиаско. И они попытались переиграть дело – обратились в апелляционный суд, одновременно занявшись поиском новых улик против Скворцова. Старания оказались бесполезны: в конце ноября 2025-го апелляционный суд шведского округа Свеа оставил в силе оправдательный приговор. «Можно предположить, что Скворцов собирал определенную информацию о компаниях, но эти данные не являются секретными», – заявил советник Апелляционного суда Хокан Селлман.

Дело Скворцова является типичным образчиком охватившей западный мир шпиономании. Поскольку пропаганда утверждает, что всюду рыщут российские шпионы, их нужно выявлять, ловить и показывать общественности.

При этом крайними сплошь и рядом оказываются непричастные люди, вся вина которых заключается в том, что они были этническими русскими и вели какой-либо бизнес с Россией. Показательная в этом плане история произошла недавно в Эстонской Республике, которая передала США своего русскоязычного гражданина Андрея Шевлякова, обвиненного в передаче России подсанкционных технологий.

Обвинения эти основывались на том факте, что житель Таллина Шевляков на протяжении многих лет занимался куплей-продажей электроники и компонентов к ней. Схема работы его бизнеса была проста: частные лица или компании размещали у Андрея свои заказы, а потом он по всему миру искал заказанные ему вещи и доставлял их по назначенному адресу. География его работы была крайне обширной: Америка, Европа, Россия – причем доля РФ составляла примерно 60% всей клиентуры Шевлякова. Ввиду штучности заказываемых ему вещей возил он товар через границу отнюдь не фурами, а лично и на легковом автомобиле.

Согласно предъявленному ему обвинению, Шевляков в течение десяти лет в нарушение норм экспортного контроля пересылал в Россию электронику, приобретенную у американских производителей. В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до двадцати лет тюрьмы. Сам он не понимает, почему его обвиняют в каких-то противозаконных действиях. Предприниматель постоянно проверял, не подпадает ли запрашиваемый его клиентами товар под какие-либо санкции и ограничения.

«Мы проводили мониторинг, пытались разобраться в тонкостях этих санкций. Мне сложно сказать задним числом, а было ли что-то запрещенное или нет. Но я считаю, что если товар был задекларирован правильно, если он прошел таможенный контроль, он получил добро со стороны таможни, то какие могут быть вопросы в дальнейшем?» – задает риторический вопрос Шевляков.

Он напоминает, что «электронные компоненты», ввоз которых в РФ вменяют ему в вину, – понятие растяжимое. Такие компоненты применяются и в телевизорах, и в бытовой технике и даже в осветительных приборах. Даже сама эстонская прокуратура засомневалась в предъявленных Шевлякову обвинениях – в Таллине колебались относительно необходимости его выдачи США более двух лет и сделали это, в итоге, лишь для того, чтобы не сердить «американского господина». Теперь Шевляков в американской тюрьме ожидает приговора.

Атаки на людей, подобных Скворцову и Шевлякову, преследуют цель запугать западное бизнес-сообщество и заставить его отказаться от каких-либо дел с Россией,

считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. «Есть четкий политический заказ на раздувание антироссийской истерии – и такого рода акции, связанные с арестами бизнесменов, очень способствуют установлению атмосферы страха, – говорит эксперт. – Ты можешь пребывать в уверенности, что занимаешься легальным бизнесом с Россией, а потом тебя хватают, помещают за решетку и объясняют: нет, твой бизнес был все-таки нелегальным! Поэтому многие предприниматели, узнав об аресте коллеги, трижды подумают: а стоит ли вообще иметь какие-либо дела с россиянами? Все-таки свобода дороже денег».

По словам эксперта, власти западных государств оказались в плену у собственной пропаганды и не понимают, что Россия является высокотехнологичной державой, не имеющей нужды в том, чтобы выскребать чипы из завозных холодильников и стиральных машин. «Те, кто занимается арестами бизнесменов, оперируют риторикой именно такого рода – мол, даже если те поставляют в РФ просто бытовую электронику, эти поставки якобы имеют для россиян огромнейшее значение, потому что сами они производить ничего не умеют. В общем, для нас это звучит совершенно смехотворно. Но на Западе подобные пропагандистские тезисы возведены в статус аксиомы», – заключает эксперт.