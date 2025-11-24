Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта в Москве
Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».
Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».
Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.
«Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.
По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.
«Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.
Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.