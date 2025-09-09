Внук де Голля объяснил запрос российского гражданства желанием обеспечить будущее детей

Tекст: Мария Иванова

Пьер де Голль, внук основателя Пятой французской республики, сообщил ТАСС, что хотел бы получить гражданство России ради будущего своих детей, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что оформление российского паспорта стало для его семьи необходимостью, чтобы передать детям важные для них ценности и обеспечить хорошее образование.

Внук генерала отметил, что получение российского гражданства, по его мнению, может стать сильным символом и позволит ему продолжать развивать отношения с Россией. По словам Пьера де Голля, решение о предоставлении гражданства остается за президентом России Владимиром Путиным.

«Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире», – заявил Пьер де Голль.

Напомним, год назад внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

Внук де Голля назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.

Ранее он возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции.