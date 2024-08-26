Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции
Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком
Отказ французской стороны приглашать российских представителей на 80-ю годовщину освобождения Парижа стал плевком в память героев войны, заявил внук бывшего президента страны Шарля де Голля Пьер де Голль.
Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.
По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».
Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».
Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.
Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.