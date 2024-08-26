Внук де Голля возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции

Внук де Голля назвал отказ Франции звать Россию на годовщину Нормандской операции плевком

Tекст: Алексей Дегтярев

Де Голль заявил, что лично был ущемлен и возмущен тем, что Россию не пригласили на церемонию по случаю Нормандской операции, передает ТАСС.

По его мнению, это стало «плевком по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за освобождение страны».

Внук президента отметил, что Россия заплатила «самую тяжелую, самую большую цену» в борьбе за освобождение от нацизма, без нее Европе было бы сложнее, а может быть, «и вообще невозможно освободиться от нацистского нашествия».

Де Голль добавил, что ведет борьбу за «информационную и историческую правду» и против отрицания культуры и идентичности наций.

Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо называл позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.