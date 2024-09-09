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Внук де Голля рассказал о планах переехать в Россию
Внук экс-президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.
О планах по переезду де Голль рассказал в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает ТАСС.
«Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», – говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.
Встреча де Голля и Володина состоялась в понедельник в Госдуме. Стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
Накануне де Голль сопровождал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму.
Ранее Пьер де Голль возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции.