Sohu: Удар «Орешника» показал иллюзорность безопасности НАТО

Tекст: Вера Басилая

Китайское издание Sohu пишет, что недавний удар ракетного комплекса «Орешник» по Львовской области стал символом нового этапа специальной военной операции. Эксперты из Китая подчеркнули, что атака продемонстрировала уязвимость Западной Украины и подорвала уверенность НАТО в безопасности региона, передает Lenta.ru.

В публикации отмечается, что Львов назван логистическим сердцем Вооруженных сил Украины и служит ключевым пунктом для западных поставок.

По оценкам аналитиков, целью удара стали не только логистические объекты, но и критически важная инфраструктура. Повреждение этих объектов осложнит снабжение и создаст дополнительные трудности для региона в условиях холодной зимы, считают эксперты издания.

Корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что удар российским «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам на фоне их планов разместить войска на Украине.

Новейшая ракета «Орешник» с дальностью до 5 500 километров продемонстрировала, что значительная часть Европы может находиться в зоне ее поражения, говорится в материале Sky News.

До этого мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником».

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что этот удар стал сигналом для Европы и США.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».