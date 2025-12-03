На вокзале Новосибирска задержали ударившего пенсионерку ногой курьера

Tекст: Дарья Григоренко

Волк в своем Telegram-канале отметила, что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный ее коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе.

По ее словам, подозреваемый пытался скрыться из города. В настоящее время фигурант доставлен в отдел полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство сервиса доставки «Купер» уволило курьера, ударившего ногой пожилую женщину в центре Новосибирска. Все материалы по случившемуся были переданы в полицию.

По факту инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье о побоях.