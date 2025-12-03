Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
На вокзале Новосибирска задержали ударившего пенсионерку ногой курьера
Бывший курьер службы доставки «Купер», подозреваемый в избиении пожилой женщины в центре Новосибирска, был задержан на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк в своем Telegram-канале отметила, что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный ее коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе.
По ее словам, подозреваемый пытался скрыться из города. В настоящее время фигурант доставлен в отдел полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство сервиса доставки «Купер» уволило курьера, ударившего ногой пожилую женщину в центре Новосибирска. Все материалы по случившемуся были переданы в полицию.
По факту инцидента полицейские возбудили уголовное дело по статье о побоях.