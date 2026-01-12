Кулеба выразил радость от возобновления диалога с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что после встречи с Владимиром Зеленским у него «камень с души упал», передает ТАСС.

По его словам, на протяжении полутора лет он ощущал, что отсутствие контактов с президентом было неправильным, и выразил надежду, что диалог поможет усилить команду Украины. Кулеба отметил, что главное достижение этой встречи – возобновление диалога.

Зеленский сообщал 5 января, что провел встречу с бывшим главой МИД Украины.

Отвечая на вопрос о возможных должностях, экс-министр подчеркнул, что не ищет постов, а договорился с Зеленским о том, что президент подумает над форматом дальнейшего взаимодействия. Кулеба добавил, что встреча стала возможной после увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского. Отношения Кулебы и Ермака были непростые.

Кулеба также высказался о решении Европейского союза выделить Киеву 90 млрд евро в 2026–2027 годах, заявив, что таким образом ЕС «выстрелил себе в ногу». По словам экс-министра, несмотря на многочисленные внутренние проблемы, ЕС продолжает оказывать поддержку Украине, однако эта поддержка, по мнению Кулебы, нестабильна.

«Ну и выстрел себе в ногу, но Европейский союз все-таки нашел 90 миллиардов евро для Украины на 2 года», – сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Он признал, что Евросоюз остается партнером Киева, но подчеркнул, что стабильности в этом сотрудничестве нет. По мнению Кулебы, единственным проявлением последовательности Брюсселя являются санкции против России, хотя и они, как отметил бывший министр, носят ограниченный характер.

Напомним, Кулеба подал в отставку в сентябре 2024 года.

Бывший министр иностранных дел Украины рассказал о своем вынужденном отъезде из страны. Кулеба позже вернулся в Киев спустя несколько дней после новостей о его бегстве.

Экс-глава МИД заявил, что Украине предстоит столкнуться с тяжелой реальностью и пережить тактическое поражение.