СМИ сообщили о возвращении сбежавшего с Украины Кулебы

Экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в Киев после побега

Tекст: Денис Тельманов

Издание Times of Ukraine сообщило о возвращении экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на родину, передает ТАСС. По информации издания, Кулеба уже находится в Киеве, однако официальные органы и сам дипломат пока ситуацию не прокомментировали.

Ранее, 8 сентября, Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил: «Я был вынужден бежать, как вор в ночи».

Он уточнил, что спешно покинул Киев и пересек границу с Польшей накануне введения запрета на выезд бывших дипломатов с Украины.

По утверждению пресс-службы Кулебы, экс-министр выехал за границу для участия в международной конференции в Сеуле, а после – для посещения мероприятия в Польше, и планировал вернуться к 21 сентября.

После публикаций в СМИ пресс-служба опровергала сообщения о побеге.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре прошлого года, занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. После ухода из политики он выступает экспертом по международным вопросам и стал научным сотрудником Белферовского центра Гарвардского университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кабмин Украины одобрил запрет на выезд бывших послов, что затронуло около двадцати человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «заговором в дурдоме». Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем вынужденном отъезде из страны.