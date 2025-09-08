Захарова назвала «заговором в дурдоме» заявление Кулебы о выезде с Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Поводом стало недавнее заявление экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который покинул страну и уехал в Польшу после того, как киевские власти запретили бывшим дипломатам выезд за границу.

Захарова в своем Telegram-канале напомнила слова Кулебы о том, что в украинских властных кругах «все еще царит старый советский образ мыслей», согласно которому любой гражданин, выезжающий за границу, автоматически считается подозрительным и воспринимается как возможный заговорщик. Захарова подчеркнула: «То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме».

По мнению Захаровой, подобные заявления Кулебы наглядно свидетельствуют о том, что попытки построения демократии на Украине по западному образцу обернулись появлением диктатуры. Она добавила, что «строители демократии», так и не дождавшись успеха, разъехались по другим странам, а Кулеба прямо признал: «Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны».

Ранее Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщил Государственный пограничный комитет республики.