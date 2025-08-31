  • Новость часаПутин прибыл в Китай
    Мерц неспроста говорит о конфликте Германии с Россией
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    WBO начала разбирательство после танцев украинского боксера Усика
    Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва переговоров по Украине
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира
    Герасимов: Выполнение задач СВО будет продолжено наступательными действиями
    Венгрия оценила свои потери от конфликта на Украине
    Бельгия выступила против конфискации замороженных активов РФ
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    31 августа 2025, 06:17

    Польша выдворила 15 граждан Украины за преступления и правонарушения

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщает Государственный пограничный комитет республики.

    Указывается, что основанием для выдворения стали соображения обороны, безопасности государства и общественного порядка в соответствии с законом «Об иностранцах», передает ТАСС.

    По информации польской стороны, выдворенные неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения. В частности, речь идет о хранении наркотических и психотропных веществ, кражах, разбоях, подделке документов, вождении в нетрезвом виде и организации незаконного пересечения границы.

    Все депортированные включены в список лиц, пребывание которых на территории Польши считается нежелательным. Им запрещен въезд в страну на срок от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти решили депортировать группу иностранцев за появление на Национальном стадионе в Варшаве красно-черного флага Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН* - УПА*, признаны экстремистскими) во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 августа 2025, 14:19
    В сети появилось предполагаемое видео убийства Парубия

    Tекст: Денис Тельманов

    В Telegram-каналах и пабликах соцсетей появилось видео, на котором предположительно убийца преследует экс-спикера Верховой рады Андрея Парубия и убивает его

    На кадрах видно, как мужчина с желтым рюкзаком курьера прячется за машиной, а затем начинает преследовать мужчину в шортах, который разговаривает по телефону.

    Через несколько секунд оба скрываются за деревьями, но видно, как человек с рюкзаком вытягивает вперед руку с пистолетом, а затем поспешно двигается в обратном направлении.

    Сам момент убийства в камеру не попал.

    Ранее сообщалось, что свидетели видели мужчину на электровелосипеде, однако на видео этого нет.

    Гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский. Он заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

    Эксперты связали убийство с конфликтами внутри украинской элиты.

    Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, и еще более 250 пострадали.

    Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания.

    30 августа 2025, 20:19
    @ Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с танцами украинского боксера Александра Усика вызвало вопросы у Всемирной боксерской организации (WBO) и стало причиной разбирательств.

    Всемирная боксерская организация (WBO) начала расследование в отношении украинского боксера Александра Усика, передает Boxing Scene. Причиной стали появившиеся в интернете кадры, на которых Усик танцует, несмотря на ранее полученную медицинскую отсрочку.

    Ранее Усик обратился с просьбой перенести бой против обязательного претендента Джозефа Паркера из Новой Зеландии из-за проблем со спиной. В медицинском заключении указывалось, что спортсмену требуется месяц полного отказа от физических нагрузок и еще месяц реабилитации.

    WBO предоставила отсрочку, однако теперь в организации решили провести повторное обследование Усика. Процедура должна пройти до 1 сентября.

    Ранее украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе среди профессионалов.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 16:30
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в субботу ночью нанесли результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш», «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские Вооруженные силы ночью нанесли результативный удар по ряду украинских оборонных предприятий, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, был нанесен результативный удар по объектам на предприятиях «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье и по сборочным цехам Павлоградского химического завода.

    Как сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, среди целей были производственные мощности, создающие двигатели, боевые части, топливо для ракет и системы управления для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары пришлись по авиационной технике и инфраструктуре десяти военных аэродромов – в Ивано-Франковске, Луцке, Дубно, Вознесенске, Черкассах, Канатово, Коломые, Озерном, Василькове и Староконстантинове.

    По словам Герасимова, за весенне-летний период ВС России уже нанесли удары по 76 важным объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. «Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности», – подчеркнул он.

    В июле и августе, совместно с ФСБ России была проведена серия массированных и групповых ударов по ключевым украинским производствам, связанным с созданием оперативно-тактического комплекса «Сапсан». В результате были уничтожены конструкторские бюро и цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей.

    Отмечается, что 28 августа в Киеве был нанесен удар по предприятиям «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», которые выпускают комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотным летательным аппаратам. Также удары пришлись по авиабазам в Староконстантинове, Василькове и Коломые.

    Минобороны России сообщило, что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушен цех испытания авиадвигателей ВСУ.

    30 августа 2025, 12:36
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сыховском районе Львова произошла стрельба, в результате которой погиб известный политик, а полиция проводит розыск стрелявшего.

    О гибели бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове сообщили СМИ, передает издание «Страна». Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

    Полиция Львова в заявлении сообщила, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. В результате происшествия пострадавший скончался на месте от полученных травм. В сообщении правоохранителей отмечается, что погибший был известным общественным и политическим деятелем 1971 года рождения.

    Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личности стрелка и его местонахождения. Имя погибшего официально не называется, однако источники в СМИ указывают на Андрея Парубия.

    Парубий в разгар событий 2013–2014 годов выполнял функции организатора и коменданта лагеря «Евромайдана» на киевской площади Независимости, а также курировал действия формирований самообороны. Был избран председателем Верховной рады Украины в апреле 2016 года.

    30 августа 2025, 16:54
    Генштаб: Купянск почти полностью блокирован войсками России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск оказался практически полностью блокирован российскими войсками, и освободили половину его территории, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Бои за Купянск в Харьковской области продолжаются, и город практически полностью заблокирован российскими войсками, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Герасимова, соединения группировки войск «Запад» освободили около половины территории города, а бои на волчанском и липцовском направлениях способствуют улучшению позиций.

    Герасимов отметил, что за время весенне-летней кампании 2025 года российские войска освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. Задачи по созданию зоны безопасности на границе в Сумской и Харьковской областях продолжают успешно выполняться. В Днепропетровской области под контроль России взято семь населенных пунктов.

    В Луганской Народной Республике, по данным Минобороны, освобождено 99,7% территории, а в Донецкой Народной Республике – 79%. В Запорожской области под контролем российских войск находятся 74% территории, а в Херсонской – 76%. В Сумской области за последнее время перешли под контроль России 210 кв. км и 13 населенных пунктов.

    Герасимов отметил, что группировка войск «Север» после ликвидации вклинения противника в Курской области создает зону безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

    На рубцовском направлении российские силы продвинулись до 25 км вглубь обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка и Зеленая Долина. На краснолиманском направлении идут бои за населенный пункт Кировск и завершается уничтожение группировки противника в Серебрянском лесничестве.

    Южная группировка развивается в северском направлении, боевые действия идут в городской черте Северска. Частями 98-й воздушно-десантной дивизии освобожден Часов Яр, войска вышли к юго-восточным окраинам Константиновки. На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново и Клебан-Бык.

    Группировка «Центр» наступает на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, идет блокирование красноармейско-димитровской агломерации и бои в Красноармейске. Освобождены два населенных пункта на территории Днепропетровской области.

    В Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» овладели 25 населенными пунктами, включая Камышевху. В Запорожской области освободили Малиновку и Темировку, продолжается освобождение других территорий. На ореховском направлении группировка «Днепр» взяла под контроль шесть населенных пунктов, ведет активные действия в районе Степногорска и Малой Токмачки.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии продолжают продвижение в пригородах Купянска в Харьковской области, беря город в окружение.

    Армия России взяла в клещи так называемую «третью столицу Украины».

    30 августа 2025, 19:18
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в воздухе, но не планируют размещать военных на украинской территории, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

    В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    30 августа 2025, 14:13
    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты

    Tекст: Денис Тельманов

    Связи Андрея Парубия с Петром Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) могли стать одной из причин его убийства, считают российские и украинские эксперты.

    Связи бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия с экс-президентом страны Петром Порошенко могли спровоцировать его убийство, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Парубий давно сотрудничал с Порошенко, против которого власти Украины ведут ожесточенную борьбу. «Поклонник Адольфа Алоизовича – Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко, против которого сейчас Зеленский развернул непримиримую войну», – отметил Мирошник.

    Дипломат также подчеркнул, что такие методы расправы стали традиционными для нынешней киевской власти.

    Мирошник назвал убийство Парубия проявлением «зачистки поляны» командой Владимира Зеленского. По его словам, ликвидация Парубия связана с подготовкой к новым выборам и желанием «клики Зеленского» избавиться от неугодных фигур среди украинских политиков.

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что на руках Парубия кровь тысяч мирных граждан Украины и жителей Донбасса. По словам Прозорова, Парубий был организатором трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и занимался доставкой боевиков националистических организаций в город, обеспечивая их оружием и экипировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове был ликвидирован бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий. На опубликованных украинскими медиа снимках с места ликвидации заметили человека на электровелосипеде. Андрей Парубий скончался после выстрела, произведенного человеком в форме курьера службы доставки.

    30 августа 2025, 14:24
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, сообщает The Daily Telegraph.

    Газета The Daily Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

    Основной целью такой инициативы называют обеспечение «гарантий безопасности», а также строительство фортификационных сооружений и военных баз на территории Украины.

    По данным издания, предполагается, что сотрудники ЧВК займутся не только строительством объектов, но и защитой интересов американского бизнеса на Украине. В Европе считают, что присутствие представителей американских ЧВК станет сдерживающим фактором для России.

    The Daily Telegraph отмечает, что отправка частных военных компаний вместо регулярных войск США позволит снизить опасения сторонников Дональда Трампа, выступающих против прямого участия Вашингтона в зарубежных военных конфликтах.

    СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами.

    Лидеры Евросоюза продвигают идею военной интервенции на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    30 августа 2025, 14:50
    @ Mixabest/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был разрушен цех с резервуарами авиатоплива, который использовался для испытаний двигателей военно-воздушных сил Украины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье разрушил 34-й цех, где находились резервуары с авиатопливом, передает РИА «Новости». По его словам, данный цех применялся для испытаний авиадвигателей, которые затем использовались вооруженными силами Украины.

    Рогов заявил, что удар также пришелся по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электроэнергией предприятия, вовлеченные в военное производство для украинской армии. В результате были выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование.

    Минобороны России сообщило , что ВС России нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    СМИ сообщали, что после серии взрывов на предприятии в Запорожье произошел пожар.

    30 августа 2025, 15:53
    Tекст: Вера Басилая

    Финансовые потери Венгрии из-за конфликта на Украине и санкционной политики Евросоюза за три с половиной года превысили 22,5 млрд евро, заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Антал Роган.

    О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

    Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

    Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.

    30 августа 2025, 07:46
    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, позволяющие наносить удары «глубже» по территории России, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», – приводит слова Уитэкера ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Однако он не уточнил, о каких именно видах вооружений идет речь. Уитэкер упомянул о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

    Как заявил Уитэкер, президент США Дональд Трамп обеспечивает предоставление Украине возможности «защищаться». По его словам, речь идет в том числе о предоставлении «некоторых средств, позволяющих наносить удары глубже и, разумеется, способных помочь в наступательном плане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в конце 2024 года назвал решение администрации Джо Байдена о разрешении применять американское оружие против России глупым. В августе Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот не дал Украине возможность для ответных ударов.

    Россия неоднократно указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, специалисты которых наводят оружие на цели.

    30 августа 2025, 11:23
    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    30 августа 2025, 13:26
    @ Sergii Kharchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинских медиа опубликованы снимки с места ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, где заметили человека на электровелосипеде.

    Фотографии с места убийства бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия во Львове обнародовали украинские СМИ и телеграм-каналы, передает ТАСС.

    На снимках запечатлены сам Парубий и предполагаемый нападавший – мужчина на электровелосипеде с коробкой курьерской службы за спиной.

    Журналист Виталий Глагола заявил, что в экс-спикера выстрелили восемь раз. На опубликованных видеоматериалах момента покушения не оказалось.

    #{video1}

    Ранее украинские источники сообщили, что Парубий был застрелен, однако полиция официально не называла его имя. Поиски подозреваемого продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава СНБО Андрей Парубий скончался после нападения во Львове. В Сыховском районе города произошла стрельба, в ходе которой погиб известный политик. Полиция проводит розыск нападавшего, который был одет в форму курьера службы доставки.

    30 августа 2025, 07:58
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над рядом российских регионов и Черным морем перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 мск до 7.00 мск средства ПВО России перехватили и уничтожили 30 БПЛА над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – в Ростовской области, 11 – в Краснодарском крае, пять – в Брянской области.

    Кроме того, сбиты четыре беспилотника в Белгородской области, по два аппарата – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, по одному – в Тульской и Курской областях, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке атаки на промышленное предприятие в Сызрани. На территории Краснодарского НПЗ возник пожар из-за падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что после отражения атаки ПВО обломки беспилотника упали на территории производственного предприятия.

    30 августа 2025, 20:56
    Захарова допустила, что ликвидацию Парубия «повесят на украинских аквалангистов»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство «коменданта Майдана» Андрея Парубия и допустила, что ответственность за его ликвидацию возложат на «украинских аквалангистов».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя ликвидацию бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, допустила, что за это могут попытаться обвинить украинских аквалангистов, подозреваемых ранее в теракте на «Северном потоке».

    Она с иронией отметила, что допустят версию, что один из аквалангистов «через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы».

    Парубий был известен как комендант «Майдана» в 2013-2014 годах и фигурировал в обвинениях в организации расстрела митингующих и силовиков неизвестными снайперами.

    По данным представителей одесского подполья, Парубий был организатором и куратором расправы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, где погибли 48 человек и пострадали более 250. После трагедии по его поручению была создана журналистская группа «Второе мая», препятствовавшая расследованию событий.

    Напомним, Парубий в субботу во Львове был убит в субботу во Львове. Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

    Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

