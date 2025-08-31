То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Польша выдворила 15 граждан Украины за преступления и правонарушения
Власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек, запретив им повторный въезд на срок до десяти лет, сообщает Государственный пограничный комитет республики.
Указывается, что основанием для выдворения стали соображения обороны, безопасности государства и общественного порядка в соответствии с законом «Об иностранцах», передает ТАСС.
По информации польской стороны, выдворенные неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения. В частности, речь идет о хранении наркотических и психотропных веществ, кражах, разбоях, подделке документов, вождении в нетрезвом виде и организации незаконного пересечения границы.
Все депортированные включены в список лиц, пребывание которых на территории Польши считается нежелательным. Им запрещен въезд в страну на срок от пяти до десяти лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти решили депортировать группу иностранцев за появление на Национальном стадионе в Варшаве красно-черного флага Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН* - УПА*, признаны экстремистскими) во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ