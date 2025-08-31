Польша выдворила 15 граждан Украины за преступления и правонарушения

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что основанием для выдворения стали соображения обороны, безопасности государства и общественного порядка в соответствии с законом «Об иностранцах», передает ТАСС.

По информации польской стороны, выдворенные неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения. В частности, речь идет о хранении наркотических и психотропных веществ, кражах, разбоях, подделке документов, вождении в нетрезвом виде и организации незаконного пересечения границы.

Все депортированные включены в список лиц, пребывание которых на территории Польши считается нежелательным. Им запрещен въезд в страну на срок от пяти до десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти решили депортировать группу иностранцев за появление на Национальном стадионе в Варшаве красно-черного флага Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН* - УПА*, признаны экстремистскими) во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа.

