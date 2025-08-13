  • Новость часаМИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    13 августа 2025, 11:40 • В мире

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Tекст: Андрей Резчиков

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными.

    Во вторник польские власти решили депортировать из страны группу иностранцев за появление на Национальном стадионе красно-черного флага Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, признаны экстремистскими) во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве 9 августа.

    Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что дела о выдворении возбуждены в отношении 63 человек, 57 из которых являются украинцами. Все они должны покинуть территорию страны добровольно либо под принуждением. Он подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом во время концерта, а ситуация, вызвавшая общественное возмущение, теперь исчерпана.

    Ранее глава МВД Марцин Кирвински и министр юстиции Вальдемар Журек заявили, что лица, нарушившие во время мероприятия закон, могут сделать это снова, поэтому их депортируют. По данным польских СМИ, в ходе концерта произошли столкновения между зрителями и сотрудниками службы безопасности: арестованы 109 человек, а более 50 оштрафованы.

    На кадрах, которые доступны в Сети, видно, как один из присутствующих размахивал красно-черным бандеровским флагом. Напомним, что УПА сыграла ключевую роль в Волынской резне 1943-1944 годов, где десятки тысяч поляков были убиты украинскими националистами. Это событие времен Второй мировой войны классифицируется в Польше как геноцид. В 1950 году Верховный суд страны признал УПА преступной организацией.

    Ранее днем Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) заявил о том, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу по мере того, как военный конфликт «приближается к концу». Премьер упомянул «антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше», которые «по сценарию» Москвы организовали «местные идиоты».

    Между тем мужчина, размахивавший бандеровским флагом на концерте, опубликовал в соцсетях видео с извинениями, заявив, что выражал поддержку Украине. По его словам, он не имеет «никакого отношения к пропаганде какого-либо режима». «Я благодарен всем полякам, которые помогали и продолжают помогать нам. Искренне благодарю вас и еще раз прошу прощения», – заявил молодой человек, который представился Дмитрием.

    Напомним, в начале лета польско-украинские отношения в очередной раз обострились после решения Сейма официально утвердить существующий в стране с 2016 года День памяти о поляках, ставших жертвами Волынской резни. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

    В ответ МИД Украины заявил, что решение Сейма идет «вразрез с духом добрососедских отношений». В Киеве отвергают использование Варшавой термина «геноцид» относительно событий Волынской резни. Позже Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными украинцев, выселенных с территории Польши в период с 1944 по 1951 год.

    Переселения были связаны с Люблинскими соглашениями – договорами, заключенными польским Комитетом национального освобождения с правительствами Белорусской, Украинской и Литовской ССР. Кроме украинцев из СССР в Польшу переселили, по разным данным, около 1,1 млн человек.

    «Если Туск хочет посмотреть на местных «идиотов», которые, по его мнению, обостряют польско-украинские отношения, то ему необходимо взглянуть в зеркало.

    Совершенно очевидно, что эта реплика премьера абсолютно нелогичная и необоснованная. Россию меньше всего можно обвинять в том, что она каким-то образом пытается рассорить Варшаву и Киев», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Партия «Право и справедливость», которая была правящей до 2023 года, и нынешняя находящаяся у власти «Гражданская коалиция» уже давно проводят политику, «которая никак не сочетается с курсом киевского режима»: «Это касается вопросов вступления Украины в НАТО и ЕС, против чего выступают польские политики. Туск сделал России очень лестный комплимент, но, к сожалению, мы не обладаем приписываемым нам влиянием на польское общество».

    Политолог сомневается, что заявление Туска напрямую связано с беспорядками на концерте белорусского рэпера. «Инцидент произошел в субботу, а сегодня вторник. Для эмоциональной реакции уже поздно. Совершенно очевидно, то пост Туска политтехнологически пытается настроиться на предстоящую встречу президентов России и США на Аляске. Мы видим, как это событие вызывает у Европы ненависть и гнев, дикое бешенство», – акцентирует Стремидловский.

    «Туск ориентируется на Брюссель, на европейский мейнстрим.

    Он – не этнический поляк (является этническим кашубом – национальное меньшинство, проживающие в северо-восточных районах страны).  Для него важно вернуть Великую Европу, которая, с точки зрения польского премьера, должна быть анти-Россией», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Польское национальное сознание основано на концепции трех зол: русское, украинское и немецкое. И если какое-то «зло» становится сильнее, то оно сосредотачивает все силы на борьбе с Польшей. Если почитать местную прессу, то сегодня иерархия такова: «зло номер один» – это Россия, а следом идут Германия и Украина», – полагает собеседник.

    Эксперт подчеркивает, что разногласия между поляками и украинцами существуют несколько веков: «Собственно, почему Богдан Хмельницкий обращался за помощью к Москве, а другие гетманы стремились к Варшаве и Стамбулу? На каком-то этапе победила ориентация на Россию, но она никогда не была единственно возможной».

    По словам политолога, в реальности же Туск вряд ли беспокоится из-за бандеровского флага на концерте. «А вот для избирателей Навроцкого, нового президента Польши, такой флаг является действительно сильным раздражителем. И теперь Навроцкий вместе с «ПиС» будут еще сильнее играть против Туска», – заключил Межевич.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

