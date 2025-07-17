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    17 июля 2025, 20:05 • В мире

    Украина развязывает против Польши «войну памяти»

    Украина развязывает против Польши «войну памяти»
    @ khmnu.edu.ua

    Tекст: Андрей Резчиков

    Рада официально признала депортированными полмиллиона украинцев, которые были выселены с территории Польши в период с 1944 по 1951 год. Так в Киеве ответили на действия польского Сейма, который ранее увековечил память о жертвах Волынской резни. По мнению экспертов, обе страны вышли на новый уровень «войны памяти». Какой будет ответная реакция польских властей?

    В четверг Рада приняла законопроект о признании депортированными украинцев, выселенных с территории Польши в период с 1944 по 1951 год. Указывается, что «речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях». По мнению депутатов, «депортации проводились с грубым нарушением прав человека – применением террора, репрессий, конфискаций».

    «Помимо признания статуса депортированных и гарантий государственной поддержки пострадавшим или их потомкам, Украина также берет на себя обязанность чтить память об этих депортациях», – говорится в документе, который винит во всем «коммунистические режимы Польши и СССР».

    Переселения были связаны с Люблинскими соглашениями – договорами, заключенными Польским комитетом национального освобождения с правительствами Белорусской, Украинской и Литовской ССР. Кроме украинцев из СССР в Польшу переселили, по разным данным, около 1,1 млн человек.

    Голосование в Раде стало ответом на действия польского Сейма, который в начале лета официально утвердил существующий с 2016 года День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного Организацией украинских националистов (ОУН*, признана нацистской) и Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана экстремистской). По данным польской стороны, в 1939–1946 годах ОУН-УПА в рамках Волынской резни убили более 100 тыс. поляков.

    В ответ МИД Украины заявлял тогда, что решение Сейма идет «вразрез с духом добрососедских отношений», но не стал возражать по поводу эксгумации жертв военных расправ. Ранее на Украине решили ввести такой запрет в ответ на снос памятника УПА в городе Грушовичи.

    Массовое уничтожение польского населения Волыни украинскими националистами началось в феврале 1943 года. Кульминация трагических событий пришлась на 11 июля того же года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. В истории Польши этот день назван «Кровавым воскресеньем», так как жертвы в основном собирались в церквях.

    Спустя несколько лет Войско польское в рамках операции «Висла» переселило 137 тыс. украинцев, которые рассматривались Варшавой как база для социальной и хозяйственной мобилизации в интересах ОУН и УПА. «Висла» также стала эхом широкого обмена населением между Польшей и Советской Россией: в СССР ехали русские, украинцы, белорусы, литовцы и русины (около 1,8 млн человек), а в обратную сторону – поляки и евреи (около 530 тыс. человек). При этом те украинцы, которые отказались переезжать в СССР, и стали целью операции «Висла».

    В те годы некоторые украинские националисты, бежавшие в США и Канаду, описывали эти события как «депортацию украинцев с этнических украинских территорий коммунистическим режимом Польши», после чего УПА в пределах Польши перестала существовать как организованная сила.

    В Польше считают военные расправы, совершенные украинскими националистами, геноцидом. Однако в Киеве отвергают использование этого термина и указывают на насилие и другие формы репрессий, применяемых поляками против украинцев. При этом деятели ОУН и УПА чествуются на Украине как национальные герои, что решительно осуждается Польшей. Летом прошлого года тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил поляков чтить память украинцев, пострадавших в ходе операции «Висла», что вызвало очередной скандал.

    По мнению экспертов, между Киевом и Варшавой происходит новый виток «войны памяти».

    «С исторической точки зрения депортация украинцев из Польши – это вздор», – подчеркнул полонист Станислав Стремидловский. По его мнению, на Украине решили ответить на претензии Варшавы в контексте Волынской резни. «Разница состоит в том, что украинские националисты на Волыни зверски убили огромное число поляков, в то время как после операции «Висла» переселенцы не были уничтожены, более того – чувствовали себя вполне нормально», – уточнил эксперт.

    Он добавил: «Украина и Польша все больше расходятся во взглядах и проводимых руководством стран курсах» – это дает некоторую надежду на то, что теперь для польского населения наступит момент прозрения: «Украинцы – не друзья поляков и «не стена перед Россией», а их настоящие враги».

    «Это действительно новый виток «войны памяти». Но поскольку все эти действия проходят в информационно-пропагандистском ключе, то следующим логическим следствием принятого Радой закона станет гиперболизация послевоенных событий и приравнивание операции «Висла» к Волынской резне», – отмечает Александр Носович, политолог, главный редактор портала RuBaltic.Ru.

    По его словам, решение Рады было принято в логике Украинского института национальной памяти: «Институт говорит, что да, бандеровцы на Западной Украине резали поляков, но поляки тоже резали украинцев. То есть это был взаимный геноцид польского и украинского населения на Западной Украине. Польша называет эти территории Восточными Кресами».

    Носович раскритиковал Украину за замалчивание информации о том, что на Волыни в тот период ставилась задача устранить польский элемент, отметив, что «это способствует мифотворчеству и фальсификации истории». «С операцией «Висла», скорее всего, произойдет то же самое, но в еще больших масштабах. Депортацию населения начнут приравнивать к геноциду. Это, безусловно, негативно скажется на польско-украинских отношениях», – прогнозирует Носович.

    Собеседник напомнил, что точно такую же гиперболизацию традиционно предпринимали страны Прибалтики, они приравнивают депортацию литовцев, латышей и эстонцев в 1941–1949 годах к геноциду и «даже официально именуют те события «нашим холокостом».

    «Все это вызывает вполне понятную реакцию Израиля и еврейских общественных организаций по всему миру, но странам Прибалтики важно подчеркнуть роль жертвы и отвести глаза от участия самих эстонцев, латышей и литовцев в настоящем Холокосте на территории Прибалтики в годы Второй мировой», – пояснил спикер.

    При этом у Варшавы, полагает эксперт, нет мотивации попытаться спустить ситуацию на тормозах, чтобы не вредить польско-украинским отношениям. «Украина – это уже отработанный материал. Страна проигрывает войну, режим Зеленского токсичен. В западной прессе множатся критические публикации в адрес Украины. США пересмотрели свою позицию по вовлечению в украинский конфликт, поэтому у польской власти нет резона бороться за сохранение хороших отношений с нынешним официальным Киевом», – рассуждает Носович.

    По его словам, теперь у Польши появился хороший предлог отказаться от закупок американского оружия для Украины, а России в данном случае выгоднее всего «просто получать удовольствие от происходящего».

    В то же время Стремидловский считает, что решение Киева признать переселение депортацией будет воспринято в Варшаве нервозно, но инструментов воздействия на соседнюю страну у властей республики почти нет. «Разговоры о том, что Польша заставит украинцев ответить, – пустые. Она не в силах закрыть аэропорт в Жешуве, что грозился сделать уходящий с поста президента Анджей Дуда. Максимум, что по зубам полякам, – это сорвать процесс принятия Украины в ЕС», – заключил политолог.

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