Европа заплатит Америке за воюющую Украину

Tекст: Алёна Задорожная

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали «сюрприза» и «важного заявления», которое он анонсировал на прошлой неделе. Речь идет о введении вторичных пошлин «примерно в 100%» в случае, если сторонам не удастся в ближайшие 50 дней добиться урегулирования на Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

При этом Трамп считает, что законопроект сенатора Линдси Грэма (внесенного в реестр террористов и экстремистов) о введении 500% пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы, не будет иметь практического смысла. Также он сообщил о том, что все поставки вооружений для ВСУ будут оплачивать европейцы.

«Координировать это будет НАТО, и они будут активно сотрудничать с Мэттом Уитакером, который здесь, отличный постпред. Он будет координировать все», – сказал Трамп, добавив, что дополнительно к этому рассматривается возможность передачи 17 комплексов Patriot, а нескольких из них – уже «в ближайшие дни». Владимир Зеленский уже поблагодарил Штаты и уточнил, что несколько комплексов купят Германия и Норвегия.

Кроме того, Трамп вновь выразил недовольство непреклонной позицией России по Украине, но отказался комментировать возможные шаги в случае эскалации и попросил журналистов не задавать вопросы по этой теме. Он также подчеркнул, что надеется избежать применения санкционных мер и рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.

Однако следует учитывать, что США, помимо комплексов Patriot, также могут продать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты меньшей дальности, ракеты класса «воздух-воздух» и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщает телеканал CNN. В Кремле же ранее отмечали, что поставки оружия из США на Украину при Трампе не прекращались.

«Кампания давления украинских лоббистов по обе стороны Атлантики не дала значимого результата в контексте политики Белого дома. От Трампа требовали сходу ввести 500%-ные вторичные тарифы на импорт из России и предоставить масштабные транши Киеву. Реальность же оказалась иной», – пишет американист Малек Дудаков.

«Медийный блицкриг с "утечками" планов "ястребов" в Белом доме длился много дней. Однако в итоге команда Трампа выбрала промежуточный вариант. Вместо 500%-ных тарифов речь идет о пошлинах в 100%. Введутся они не сразу, но с дедлайном через 50 дней, который вполне может продлеваться», – замечает он и отмечает: вводить ограничения на импорт из России «особого смысла нет».

«Товарооборот между странами составляет лишь три-четыре млрд долларов в год. Для критически важных для Америки товаров вроде урана вновь сделают исключения. Как это применялось неоднократно в период Байдена. В то же время вторичные тарифы в отношении партнеров России в 100% похоронят торговлю США с Китаем и Индией, с которыми команда Трампа сейчас пытается договориться. То есть в конечном счете для них будут делать множество исключений, которые нивелируют эффект пошлин», – детализирует аналитик.

Он также коснулся вопроса поставок вооружений на Украину, но через закупки по линии НАТО. «Устроить это будет сложно. У бюрократии самого альянса серьезных бюджетов нет. Создаваемый сейчас в Европе оборонный фонд в 100 млрд евро не будет ничего заказывать в США. Остается полагаться на мотивацию отдельных участников альянса. А им придется месяцами и годами ждать поставок купленных у США вооружений, включая обещанные батареи Patriot. В итоге вместо "плана победы" случилась полная профанация, которая вызовет очередную истерику среди лоббистов Киева», – полагает он.

В целом же Трамп остается в режиме торга, добавляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». «Европейские союзники передадут Украине имеющееся у них вооружение из того, что нужно Киеву, а взамен купят современное оружие у США, "оплатив его на 100%". Впрочем, как это будет выглядеть на деле, не вполне понятно. России обещаны 100%-ные пошлины на ее товары для третьих стран, то есть речь идет о схеме, обсуждавшейся в Конгрессе и описанной Линдси Грэмом. Но размер пошлины – 100%, а введение ее отсрочено на 50 дней, тот же подход, что и ко всем торговым переговорам», – пишет он в своем Telegram-канале.

«Трамп считает необходимым ужесточить нажим на Москву, но без перехода в откровенную конфронтационность и вступления в прямое военно-техническое противостояние с Россией. Он по-прежнему избегает прямых нападок на Путина, хотя и "очень недоволен" и "разочарован". Президент США оставляет для себя некоторое пространство для маневра и для отступления в сторону. В общем, пока выступил полностью в своем стиле. Он по-прежнему больше всего не хочет, чтобы "война Байдена" стала его войной. Вопрос, правда, в том, чувствует ли себя в режиме торга с Трампом российская сторона», – заметил аналитик.

Между тем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что ожидания от выступления Трампа были завышенными. «Науськивания Грэма остались большей частью в его воспаленном воображении. Европейцам предстоит раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке, – сыронизировал сенатор. –

Выгодоприобретатель только один – ВПК США».

«Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь. А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем», – подчеркнул он.

«Что касается военного аспекта заявлений Трампа, то 17 систем Patriot – это значительное количество. Конечно, они не смогут закрыть все воздушное пространство Украины, но позволят прикрыть ключевые стратегические объекты. Скорее всего, речь идет о Киеве, а также о совместных с НАТО предприятиях по производству БПЛА и вооружений на западе страны», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Однако главный вопрос – не столько в самих комплексах, сколько в объеме ракет. «США производят более полутысячи ракет в год. После заключения соглашений с Румынией и Германией, а также с другими странами, выпуск, теоретически, может вырасти до тысячи. Но даже этого мало: ежемесячный расход таких ракет может достигать сотни, причем сами Штаты тоже в них нуждаются. Так что Киев будет получать лишь небольшие партии – скажем, по 10 штук, как ранее заявлял Трамп. Если так, то особой погоды это не делает», – пояснил эксперт.

Кроме того, поставленные системы потребуют модернизации и донастройки, на что может уйти около полугода. «Передавать-то будут старые комплексы, которые уже не устраивают ни США, ни Европу», – отметил Кнутов, напомнив о словах Трампа о готовности европейцев закупать американское вооружение.

«Один Patriot обходится в 450 млн долларов, а каждая ракета – от 2 до 4 млн. В итоге получается крайне дорогой контракт, где платят европейцы, а зарабатывают американцы. Украина же формально получит все "бесплатно"», – подчеркнул аналитик.

При этом даже поставка устаревших систем займет месяцы, а их возможности ограничены:

«Они эффективны против крылатых ракет и дронов, но использовать их по БПЛА экономически невыгодно. По баллистическим целям PAC-2 вообще не работает, а PAC-3 перехватывает лишь с малой вероятностью. Против "Кинжалов" или "Искандеров" эти комплексы бессильны».

Тем не менее угрозу игнорировать нельзя. «Запад попытается создать на Украине многослойную систему ПВО, что создает определенные риски для наших ВКС. Но мы уже адаптировались: атаки стали комбинированными – с использованием "Гераней2, ложных целей, крылатых и баллистических ракет, в том числе гиперзвуковых. Такой удар крайне сложно отразить. Тактика применения дронов также постоянно совершенствуется», – отметил эксперт.

«Со временем мы найдем уязвимости в их обороне и будем наносить болезненные удары. Кроме того, важную роль играет разведка: еще с советских времен этому уделялось особое внимание. Мы сможем выявлять дислокацию установок и уничтожать их точечно. Так что "страшилки" натовцев так и останутся просто словами», – заключил Кнутов.