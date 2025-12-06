На форуме #МЫВМЕСТЕ объявили о создании Международной ассоциации DOBRO

Tекст: Тимур Шайдуллин

На торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» назвали победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2025 года и отметили лучших представителей добровольческого движения. В рамках форума был проведен учредительный съезд Международной ассоциации DOBRO, в котором приняли участие делегаты из Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ассоциация создана по инициативе СНГ при поддержке президента России Владимира Путина. Вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что новая структура позволит своевременно реагировать на актуальные вызовы и соединять ресурсы для решения общих задач во благо миллионов людей.

Оверчук подчеркнул, что объединенное сообщество способствует развитию гуманитарного сотрудничества и обмену лучшими практиками между общественными организациями разных стран. Цель DOBRO – выстраивать долговременное международное сотрудничество и формировать системные образовательные проекты.

Также на церемонии наградили 33 волонтеров нагрудными знаками «Доброволец России», а в номинации «Народное признание» победителями стали проект «СВОй бизнес» и городской округ Горловка в ДНР. Также Горловка и моногород Глазов Удмуртии одержали победу в номинации «Муниципальные образования и моногорода».

В номинации «Лидеры социальных изменений. МСП» лучшим стал проект «Герои Приазовья», представленный редакцией газеты «Приазовье». Помимо этого, «Социальный проект и бесплатное мобильное приложение «Заступник» московского Центра Помощи «Заступник» получили специальный приз от технологической компании VK за наиболее высокий уровень доступности для пользователей с особенностями восприятия и ограничениями возможностей здоровья.

В рамках форума руководитель Росмолодежи Григорий Гуров объявил о старте приема заявок в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи 2026 года на платформе Добро.рф.

Во время работы деловой программы обсуждались гуманитарные и технологические инициативы. Было объявлено о создании новой цифровой платформы для прозрачной благотворительности на Добро.рф совместно с Альфа-Банком и использованием цифрового рубля, инструментов искусственного интеллекта и интеграций с Госуслугами и мессенджером «MAX».

На панельных дискуссиях представили лучшие практики поддержки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Руководители этих регионов отметили значительный вклад добровольцев в становление инфраструктуры и возвращение к устойчивому развитию.

Форум завершился подписанием соглашений о сотрудничестве Добро.рф с фондом «Росконгресс», соцсетью Одноклассники, АНО «Поколение», Центральным федеральным округом, а также МФЦ и Комитетом молодежной политики Мурманской области. Кроме того, был установлен рекорд России. Его обладателям стала Академия «Добрино» по числу участников просветительских мероприятий, зафиксированным в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 декабря в Национальном центре «Россия» прошло торжественное вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил награды лауреатам в номинациях «Субъекты Российской Федерации» и «Партнерство года».

Также на форуме #МЫВМЕСТЕ обладатели нагрудных знаков «Доброволец России» дали советы начинающим волонтерам.

А 3 декабря президент России Владимир Путин встретился с участниками форума накануне празднования Дня добровольца. Глава государства присоединился к всероссийской новогодней акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с желаниями детей.