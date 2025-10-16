Адвокат Шиманский рассказал о новых дорожных знаках в 2026 году

Tекст: Ирма Каплан

«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», – напомнил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Среди новинок – знак «Глухие», предупреждающий о пешеходах с нарушением слуха, который будет установлен у социальных объектов и специализированных учреждений.

Также появится вертикальный знак «Стоп-линия», который появится в местах, где невозможно разместить горизонтальную разметку.

Кроме того, некоторые знаки будут объединяться, например, парковочные обозначения совместят с табличками о способе постановки автомобиля, при этом ширина парковочного места сократится до 2,25 метра. Введут знак «Заснеженное покрытие» с изображением тучи и снежинки – он будет указывать на необходимость снижения скорости и осторожности на скользких участках.

Знак «Время действия» будет указывать не только часы и дни недели, но и месяцы, например, с сентября по апрель.

Появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», подсказывающий водителям оптимальную скорость для безопасного пересечения «лежачих полицейских».

Шиманский отметил, что целью этих изменений является снижение аварийности и количество «визуального мусора» на дорогах, а также сохранение человеческих жизней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России утвердили новый ГОСТ с обновленным дизайном дорожных знаков и новыми указателями для электромобилей и велосипедных зон. Новый стандарт станет обязательным со следующего года, а регионы уже могут его внедрять.