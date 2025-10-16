Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.13 комментариев
Адвокат Шиманский рассказал о новых дорожных знаках в 2026 году
С 1 января 2026 года на дорогах России появятся знаки для слабослышащих, вертикальная стоп-линия, новые парковочные обозначения и уточнения времени ограничений, сообщил адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.
«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», – напомнил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Среди новинок – знак «Глухие», предупреждающий о пешеходах с нарушением слуха, который будет установлен у социальных объектов и специализированных учреждений.
Также появится вертикальный знак «Стоп-линия», который появится в местах, где невозможно разместить горизонтальную разметку.
Кроме того, некоторые знаки будут объединяться, например, парковочные обозначения совместят с табличками о способе постановки автомобиля, при этом ширина парковочного места сократится до 2,25 метра. Введут знак «Заснеженное покрытие» с изображением тучи и снежинки – он будет указывать на необходимость снижения скорости и осторожности на скользких участках.
Знак «Время действия» будет указывать не только часы и дни недели, но и месяцы, например, с сентября по апрель.
Появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», подсказывающий водителям оптимальную скорость для безопасного пересечения «лежачих полицейских».
Шиманский отметил, что целью этих изменений является снижение аварийности и количество «визуального мусора» на дорогах, а также сохранение человеческих жизней.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России утвердили новый ГОСТ с обновленным дизайном дорожных знаков и новыми указателями для электромобилей и велосипедных зон. Новый стандарт станет обязательным со следующего года, а регионы уже могут его внедрять.