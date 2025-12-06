Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
В США оценили заявление Сырского о намерении удержать территории Украины
Подполковник Дэвис: Главком ВСУ Сырский оторван от реальности
Слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о недопустимости отказа от каких-либо территорий указывают на его оторванность от реальности, заявил отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис.
Генерал вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что отказ от территорий для Киева неприемлем и выразил готовность продолжать боевые действия, несмотря на попытки сторон найти пути разрешения конфликта, передает РИА «Новости». Его высказывания вызвали удивление у американского офицера Дэниела Дэвиса.
По его словам, многие разделяют позицию Сырского, однако его слова говорят о полной оторванности от реальности происходящего на фронте». Американский военный предупредил, что сохранение подобного мышления в украинской политике приведет к неизбежному военному поражению Украины.
Ранее журнал Foreign Policy отметил, что Владимир Зеленский и его команда находятся в «пузыре» и оторваны от реальности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.
Президент России Владимир Путин сказал, что Москва предлагала Киеву вывести ВСУ с Донбасса после референдума, но украинская сторона отказалась.