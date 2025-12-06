Подполковник Дэвис: Главком ВСУ Сырский оторван от реальности

Tекст: Вера Басилая

Генерал вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что отказ от территорий для Киева неприемлем и выразил готовность продолжать боевые действия, несмотря на попытки сторон найти пути разрешения конфликта, передает РИА «Новости». Его высказывания вызвали удивление у американского офицера Дэниела Дэвиса.

По его словам, многие разделяют позицию Сырского, однако его слова говорят о полной оторванности от реальности происходящего на фронте». Американский военный предупредил, что сохранение подобного мышления в украинской политике приведет к неизбежному военному поражению Украины.

Ранее журнал Foreign Policy отметил, что Владимир Зеленский и его команда находятся в «пузыре» и оторваны от реальности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

Президент России Владимир Путин сказал, что Москва предлагала Киеву вывести ВСУ с Донбасса после референдума, но украинская сторона отказалась.