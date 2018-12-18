Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России

Умершим на детском празднике в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко.

Информацию о личности погибшего подтвердила невестка, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

Им оказался 67-летний артист Валерий Титенко. Он несколько лет играл Деда Мороза в детском саду «Тавосочка».

Напомним, 18 декабря в детском саду в Кемерове умер мужчина, выступавший в костюме Деда Мороза.

Во время выступления мужчина пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, но артист скончался еще до приезда врачей.