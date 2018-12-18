«Дед Мороз» умер на детском утреннике в Кемерово

Мужчина, выступавший в костюме Деда Мороза, умер на утреннике в детском саду в Кемерово, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел в Ленинском районе города, сообщил собеседник «Интерфакса».

Во время детского праздника мужчине стало плохо. Для него вызвали скорую, однако он скончался по пути в больницу, передает «Росбалт».