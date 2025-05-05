Начался судебный процесс по делу о «Белой масти» и терроризме

Tекст: Алексей Дегтярев

Королев в 2008 году уже был приговорен к пожизненному сроку за терроризм по делу о взрыве на Черкизовском рынке, передает РИА «Новости».

Сам Королев не признает вины в создании неонацистской группировки, сообщает ТАСС.

Обвиняемыми по новому делу проходят его супруга и ряд других лиц. Речь идет о деятельности неонацистского террористического сообщества «Белая масть», членам которого вменяются организация и участие в террористическом сообществе, оправдание терроризма и экстремизм в интернете, а также хранение боеприпасов.

Из всех обвиняемых только один частично признал вину, остальные свою причастность к преступлениям отрицают. Королев был этапирован из колонии «Вологодский пятак» и помещен в СИЗО «Матросская Тишина» на период суда.

Следствие считает идеологическим лидером и вдохновителем «Белой масти» Николая Королева, который передавал указания через супругу Веронику Королеву, придерживающуюся ультраправых идей. Она и еще один фигурант – бывший подполковник Алексей Белков, участвовавший в координации деятельности группы, также были задержаны.

В числе подсудимых находятся также Марк Филиппов и Артем Цепп, последнего следствие считает организатором террористического сообщества. Фигурантам дела инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса: организация и участие в террористическом сообществе, оправдание терроризма, призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти в интернете, а также хранение боеприпасов.

В 2020 году известный неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, умер в СИЗО №3 в Челябинске. Тесак был активистом ультрарадикальных организаций, одним из лидеров движения «Реструкт», в 2014 году был осужден за возбуждение ненависти и вражды.