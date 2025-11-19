  • Новость часаРоссийские войска усилили наступление в Димитрове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    7 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 14:10 • Справки

    Штраф за отсутствие ОСАГО в 2025 году: новые санкции и автоматический контроль

    Штраф за отсутствие ОСАГО в 2025 году: новые санкции и автоматический контроль
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Водителей без страхового полиса ждут более строгие наказания и дорожные камеры, которые научатся определять нарушителей. Разбираемся, какие штрафы грозят автомобилистам и чем опасна езда без ОСАГО.

    Что изменилось в 2025 году

    С 1 января 2025 года в России вступили в силу существенные изменения в области административной ответственности за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности. Главное нововведение – введение повышенного штрафа за повторное нарушение.

    Согласно части 3 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, если водитель в течение года после первого штрафа снова будет пойман за рулем без полиса ОСАГО, размер взыскания составит от 3 000 до 5 000 рублей. Это в 4-6 раз больше, чем стандартный штраф за первичное нарушение.

    Инициатива об ужесточении наказания была внесена парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Депутаты обосновали предложение тем, что прежний штраф в 800 рублей был настолько незначительным, что некоторые водители предпочитали платить взыскания, а не покупать полис.

    Размеры штрафов в 2025 году

    За различные нарушения, связанные с ОСАГО, в 2025 году предусмотрены следующие санкции:

    Отсутствие действующего полиса ОСАГО – 800 рублей. Это наказание применяется в случае, если страховка не оформлена вовсе, либо срок ее действия истек.

    Управление автомобилем водителем, не вписанным в полис – 500 рублей. Такой штраф грозит тому, кто сел за руль, не будучи указанным в страховом договоре как допущенное к управлению лицо.

    Езда в период, не предусмотренный полисом – 500 рублей. Ситуация актуальна для сезонных страховок, когда водитель использует автомобиль вне оговоренного в документе временного интервала.

    Забыл полис дома – 500 рублей или предупреждение.

    Повторное нарушение в течение года – от 3 000 до 5 000 рублей. Размер взыскания определяется инспектором с учетом обстоятельств дела.

    Использование поддельного полиса ОСАГО влечет уже уголовную ответственность по статье 327 Уголовного кодекса РФ. Наказание может составить штраф до 80 000 рублей, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до двух лет.

    Когда штраф не выписывается

    Законодательство предусматривает несколько исключений, когда водитель освобождается от ответственности за отсутствие полиса. После покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней на оформление страховки. В этот период автомобиль можно использовать без полиса, однако важно понимать, что при ДТП виновник будет обязан самостоятельно возмещать причиненный ущерб.

    Также не требуется оформлять ОСАГО владельцам транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 20 километров в час, а также владельцам транспорта, который не допускается к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации.

    Изменения в скидке при оплате

    Помимо новых штрафов, с 2025 года изменились условия льготной оплаты взысканий. Ранее водители могли оплатить штраф со скидкой 50 процентов в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Теперь скидка составляет 25%, но период для оплаты увеличен до 30 дней. Скидка 50% все еще действует по федеральному КоАП на многие штрафы.

    Таким образом, штраф за отсутствие ОСАГО в размере 800 рублей при своевременной оплате можно погасить за 400 рублей. Повторный штраф от 3 000 до 5 000 рублей можно оплатить со скидкой 50% – от 1 500 до 2 500 рублей соответственно.

    Камеры начнут проверять ОСАГО

    Одним из ключевых нововведений 2025 года должна стать автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации. Система позволит определять, есть ли у проезжающего автомобиля действующая страховка, путем сверки номерного знака с базой данных Российского союза автостраховщиков.

    Планировалось, что эксперимент начнется 1 марта 2025 года, однако сроки были перенесены на 30 июня. В течение первого года нарушителям будут отправляться только предупреждения через портал Госуслуги, без наложения штрафов.

    Важный момент – при внедрении автоматической фиксации планируется ограничить количество штрафов одним взысканием в сутки. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже внесены в Государственную думу. Это позволит избежать ситуации, когда одно и то же нарушение фиксируется множество раз за день.

    Последствия езды без ОСАГО при ДТП

    Отсутствие страхового полиса несет гораздо более серьезные риски, чем административный штраф. Главная опасность – полная финансовая ответственность виновника при дорожно-транспортном происшествии.

    Если водитель без действующего полиса ОСАГО станет виновником аварии, ему придется самостоятельно возмещать весь причиненный ущерб. При наличии страховки компания выплачивает пострадавшим до 400 000 рублей за повреждение имущества и до 500 000 рублей за вред жизни и здоровью. В отсутствие полиса эти суммы взыскиваются с виновника.

    Эксперт подчеркнул, что в случае серьезного ДТП сумма возмещения может достигать сотен тысяч или даже миллионов рублей. Для виновника лучше всего решить спор по возмещению ущерба добровольно до суда, чтобы избежать дополнительных расходов на судебные издержки, услуги оценщиков и юристов.

    Согласно статье 1079 Гражданского кодекса РФ, владелец транспортного средства вместе с водителем несут солидарную ответственность за вред, причиненный в результате использования автомобиля без полиса.

    Статистика нарушений

    По данным Российского союза автостраховщиков, около 8,3% водителей в России не имеют полиса ОСАГО. При этом в некоторых регионах без страховки ездят более половины автомобилистов. Для сравнения, в Москве доля незастрахованных водителей составляет всего 1,8%, а в Республике Татарстан – 0,9%.

    Проблема отсутствия страховки наиболее остро стоит в сельской местности, где установка камер может оказаться экономически нецелесообразной из-за малого потока автомобилей. В крупных городах, где установлено больше камер видеофиксации, процент водителей без ОСАГО значительно ниже.

    Международная страховка – «Синяя карта»

    С 1 июля 2024 года в России начали действовать новые страховые сертификаты для поездок за границу. «Зеленую карту», членство в системе, которой для России было приостановлено с июня 2023 года, заменила «Синяя карта».

    Это аналог ОСАГО для использования за пределами Российской Федерации. Пока «Синяя карта» действует только при въезде в Республику Беларусь, где она является обязательным полисом страхования. За отсутствие международного полиса при въезде в Белоруссию грозит штраф около 12 000 рублей.

    Что ждет водителей

    Эксперты прогнозируют, что ужесточение ответственности и внедрение автоматической системы контроля приведут к существенному сокращению числа водителей без ОСАГО. Повышение штрафов за повторное нарушение делает экономически невыгодным отказ от страховки – за несколько месяцев сумма взысканий может превысить стоимость полиса.

    Автоматизация контроля через дорожные камеры станет дополнительным стимулом для соблюдения закона. Если раньше проверку проводили только инспекторы ГИБДД при остановке транспортного средства, то теперь нарушение может быть зафиксировано ежедневно на любом участке дороги, оборудованном камерами.

    Владельцам транспортных средств рекомендуется оформлять и продлевать полисы ОСАГО заранее – сделать это можно за 60 дней до окончания действия предыдущего договора. Важно также проверять срок действия страховки и своевременно ее обновлять, чтобы избежать неожиданных штрафов.

    В целом нововведения 2025 года направлены на повышение дисциплины участников дорожного движения и защиту прав потерпевших в ДТП. Обязательное страхование гражданской ответственности остается важнейшим инструментом финансовой защиты как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

    Главное
    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    Израильский историк заявил об оправдании властями Литвы 12 нацистов
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    В аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации