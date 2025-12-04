Обладатели нагрудных знаков «Доброволец России» дали советы начинающим волонтерам

Tекст: Евгений Поздняков

«Четыре года назад я работал звукооператором в доме культуры, но решил заняться волонтерством и возникла мысль открыть в Верхнем Тагиле Добро.Центр. Эту идею поддержала директор ДК, так все и началось», – поделился Юрий Агапов, волонтер из Свердловской области, обладатель нагрудного знака «Доброволец России».

«Когда началась СВО, мы не могли оставаться в стороне, начали вязать маскировочные сети. Затем приобрели несколько 3D-принтеров и стали печатать различные приспособления для фронта, в том числе перетяжные жгуты. А сегодня я получил знак», – рассказал волонтер.

По его словам, форум гражданского участия «Мы вместе» важен в качестве признания заслуг волонтеров. «Тем, кто только решил стать волонтером, я советую никогда не унывать. У вас все получится. Самое главное – это вера в себя, а то, что вы делаете – делайте бескорыстно. Если вы будете требовать что-то взамен, то у вас ничего не получится», – посоветовал Агапов.

«Любой поступок, даже самый маленький, может изменить чью-то жизнь и вдохновить других на совершение новых добрых поступков», – считает Даниил Мураль, донор и волонтер Центра крови Донецкой народной республики и Донецкого клуба доноров. Мураль как и Агапов стал обладателем нагрудного знака «Доброволец России». –Мой волонтерский путь начался с донорства крови. Я являюсь активным донором и пропагандистом донорского движения. Я привлекаю студентов из моего вуза и жителей Донецка, готовых помогать людям», – рассказал собеседник.

«Волонтеры везде одинаковые, но в Донецке много людей, которые стали волонтерами с учетом специфики региона. Без помощи не обойтись. Форум «Мы вместе» показывает людям, что волонтерство значимо. Такие мероприятия помогают понимать, что усилия волонтеров делаются не впустую и они не будут не замечены», – отметил Мураль.

На этой неделе в национальном центре «Россия» в Москве проходит международный форум гражданского участия «Мы вместе». Он посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тыс. участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.

На форуме были подведены итоги движения «Мы вместе» за пять лет, в четверг 60 россиянам впервые вручили нагрудные знаки «Доброволец России». Кроме того, была запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.

В среду с участниками форума встретился президент России Владимир Путин. Мероприятие состоялось в преддверии Дня добровольца, который отмечается в России 5 декабря.

Глава государства по традиции присоединился к всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Путин также принял участие в церемонии награждения победителей международной премии #МыВместе. В номинации «Волонтер года – 2025» победила Анна Плужникова, участница миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе.