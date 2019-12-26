Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

На утреннике в одном из детских садов Североморска (Мурманская область), умер, раздававший детям подарки, Дед Мороз, сообщили пресс-службе СК региона.

По факту смерти актера проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным 51-летний мужчина скончался по естественным причинам, сообщает «Интерфакс».

Неизвестно, был ли погибший сотрудником детского сада или приглашенным аниматором. Как рассказали очевидцы, Деду Морозу стало плохо во время раздачи подарков. Дети не успели понять, что произошло.

Аналогичный случай произошел в прошлом году на утреннике в детском саду в Кемерово. Погибшим, исполнявшим на празднике роль Деда Мороза, оказался заслуженный артист России Валерий Титенко.