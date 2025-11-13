В Госдуме отметили добровольный характер подключения домовых чатов к Мах

Кошелев: Подключение домовых чатов к Мах носит добровольный характер

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что инициатива по созданию домовых чатов в мессенджере Max не является обязательной и пока рассматривается только как рекомендация. Он добавил, что вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается, передает ТАСС.

Депутат отметил, что полноценная реализация идеи потребует изменений в законодательстве, поскольку сейчас понятия «домовой чат» в правовых актах нет, также нет и утвержденного механизма для их обязательного создания. Кроме того, даже с возможными поправками останется нерешенным вопрос идентификации жителей-участников подобных чатов.

Кошелев подчеркнул, что такие чаты являются удобными информационно-справочными каналами для жителей. Он также заметил, что создание и администрирование чатов, вероятнее всего, возложат на управляющие компании или советы домов, поскольку они уже привыкли использовать такие платформы для информирования граждан или приема заявок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в каждом многоквартирном доме должны создать чат в национальном мессенджере Max до конца года.

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что лично пользуется отечественным мессенджером Max.

Отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере Max теперь могут жители девяти стран СНГ.