Звонки и сообщения в Мax стали доступны в СНГ

Tекст: Вера Басилая

Отправлять сообщения и совершать звонки в мессенджере Мax теперь можно жителям девяти стран СНГ. Новый функционал стал доступен пользователям не только из России и Белоруссии, но также Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Разработчики Мax подчеркивают, что обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за пределами своей страны.

Для начала переписки или звонка в Мax абоненты должны добавить друг друга в контакты. Если номера собеседников отсутствуют в списках контактов, один из пользователей может отправить ссылку-приглашение для начала общения.

«Добавление номера собеседника в списки контактов – необходимая мера для сохранения в Мax безопасного и доверенного формата общения», – отметили в Мax.

Разработчики считают, что это снизит количество спама и мошеннических сообщений, а также обеспечит дополнительную защиту личных данных.

Чтобы зарегистрироваться в Мax, необходимо установить приложение, выбрать свою страну, ввести номер телефона и подтвердить его с помощью проверочного кода из СМС. Для дополнительной безопасности пользователь может включить двухфакторную аутентификацию в разделе «Приватность» профиля.

Ранее Мax подарил путешествие по России своему 50-миллионному пользователю.

В приложении Max с момента запуска зарегистрировались 50 млн пользователей, которые отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков.

Также мессенджер Max представил новую платформу, которая позволяет компаниям интегрировать свои сервисы.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!