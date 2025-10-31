Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Мax подарил путешествие по России своему 50-миллионному пользователю
Уроженка Барнаула Анна Акулова, ставшая 50-миллионным пользователем мессенджера Мax, получила сертификат на семейное путешествие по России и фирменный мерч.
Юбилейный, 50-миллионный пользователь национального мессенджера Max был определен – им стала жительница Барнаула Анна Акулова, передает ТАСС.
Анна зарегистрировалась в сервисе 27 октября. В пресс-службе Max рассказали, что «Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Она сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия».
Вручение подарка прошло в офисе Max в Москве. Анна приехала туда со своей дочерью Вероникой, которой девять лет. По словам молодой женщины, такой сюрприз был неожиданным, однако она уже знает, куда отправится вместе с дочкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитория Max достигла 50 млн пользователей 27 октября. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек.
С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз и записали более 25 млн видеокружков.
