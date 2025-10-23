Мax запустил «Платформу для партнеров»

Tекст: Вера Басилая

Новая «Платформа для партнеров» в Max дает бизнесу возможность подключать свои сервисы к мессенджеру через интеграцию с RuStore. Для использования платформы компаниям необходимо быть зарегистрированными в России и разместить свое приложение в RuStore, а также пройти верификацию через Госуслуги или на сайте аккредитованного банка. Это требуется для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом, сообщает VK.

Платформа позволяет бизнесу автоматизировать работу с клиентами с помощью чат-ботов, запускать мини-приложения для онлайн-продаж, а также создавать собственные каналы для публикации контента. В числе первых участников платформы оказались более 500 партнеров, среди которых такие компании, как Ozon, Магнит, Х5, ВкусВилл, ВТБ, Альфа-Банк, Т2 и Ингосстрах.

На первом этапе к платформе были подключены крупные партнеры, а во втором этапе возможность интеграции открыта для паблишеров RuStore, насчитывающих более 15 тыс. разработчиков и десятки миллионов пользователей. В дальнейшем платформа станет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Партнеры смогут получать расширенную статистику по поведению клиентов в мессенджере Max.

Ранее сообщалось, что количество пользователей мессенджера Max превысило 40 млн с момента запуска. За это время через мессенджер осуществили более 500 млн звонков и отправили свыше 2 млрд сообщений.

Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!