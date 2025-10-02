В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.16 комментариев
Число пользователей Мax превысило 40 млн человек
Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.
В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.
С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.
Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».
Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.
Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.