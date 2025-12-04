В Москве названы лауреаты премии #МыВместе

Tекст: Валерия Городецкая

Обращаясь к участникам церемонии, он отметил, что, по его словам, фраза «вы вместе» все чаще становится символом единства и сплоченности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кириенко подчеркнул, что волонтерское сообщество можно назвать большой семьей людей, которых объединяет стремление помогать. Он напомнил, что добровольцы «распространяют энергию тепла своих сердец на всех окружающих».

«Добровольчество в России сегодня это большая системная командная работа. Это уже труд не только отдельных добровольцев или волонтерских объединений, коммерческих организаций. Это системная работа с органами местного самоуправления, с руководителями регионов, с региональными командами, с командами федеральных министерств и ведомств. И по большому количеству проектов я знаю, что эти команды работают не по приказу, работают не по должностным инструкциям, не по функциональным обязанностям, их объединяет стремление души и зов сердца. Спасибо большое вам всем за это», – сказал Сергей Кириенко.

Главным лауреатом в номинации «Субъекты Российской Федерации» стала Ульяновская область, представившая наиболее результативную модель развития добровольчества. В регионе действует сеть из 13 Добро.Центров и 100 волонтерских объединений, объединяющая более 90 тысяч человек. Среди значимых инициатив восстановление исторического парка силами 280 активистов, ежегодное вручение 10 тысяч тюльпанов женщинам ветеранам и комплексная помощь животным.



Вторую степень получил Красноярский край. Там создана разветвленная система поддержки гражданских инициатив. В регионе работают 3600 НКО, зарегистрировано 80 тысяч волонтеров, открыты Добро.Центры, ресурсные площадки и штаб #МЫВМЕСТЕ. Регион предоставляет гранты, субсидии, льготные микрозаймы и имущественную поддержку, развивает проекты помощи пожилым людям, семьям участников СВО и экологические программы. В общественную деятельность вовлечено 17 % населения.

Третью степень присудили Челябинской области. В регионе работают 8 300 НКО и 233 000 добровольцев, 33 Добро.Центра и 43 муниципальных штаба #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году объем финансирования социальных инициатив превысит 1 миллиард рублей. Проекты позволили снизить количество чрезвычайных ситуаций, привлечь более 1 500 человек к спортивным мероприятиям и расширить возможности самореализации молодежи.

Специальную номинацию «Партнерство года» получила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Организация отмечена за межсекторное взаимодействие и поддержку муниципалитетов. В сотрудничестве с Ассоциацией «Добро.рф» ВАРМСУ запустила проект «Территория доверия». Количество заявок от муниципалитетов выросло на 40 процентов в пятом сезоне премии.

После церемонии Сергей Кириенко посетил выставочную зону Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, впервые проходящего в 2025 году в Национальном центре «Россия». Он пообщался с волонтерами и авторами проектов и присоединился к акции «Елка желаний» Движения Первых. Кириенко исполнит мечты трех детей: девятилетней Дианы из Новгородской области, желающей посетить анимационную студию, 12-летней Дарьи из Запорожской области, мечтающей о боксерских перчатках, и девятилетнего Арсена из Башкортостана, который попросил самокат.