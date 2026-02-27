Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Сугробы в Москве побили рекорд 32-летней давности
Высота снежного покрова в Москве достигла 72 см и побила рекорд 1994 года
Высота сугробов в столице достигла 72 сантиметров, обновив максимальный показатель, державшийся с 1994 года.
Снежный покров в мегаполисе установил суточный рекорд за последние 32 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что нынешняя зима продолжает демонстрировать аномальные показатели.
По данным базовой метеостанции на ВДНХ, уровень снега за минувшие сутки не изменился и остался на отметке 72 см. Это на шесть сантиметров выше прежнего максимума для этой даты. Предыдущее достижение держалось с 1994 года.
В городе обновлен уже шестой в феврале и восьмой с начала года суточный рекорд высоты сугробов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал обновление рекорда снежного покрова 1994 года. Метеорологическая обсерватория МГУ зафиксировала максимальную за 72 года высоту сугробов в 80 сантиметров. На столичной метеостанции ВДНХ высота снега побила достижение 1966 года.