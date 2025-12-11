Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА.
«Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.
Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 2.58 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.
Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.