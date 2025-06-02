Москва предложила Киеву тест на готовность к миру

Tекст: Евгений Поздняков

В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча велась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Местом проведения беседы был выбран дворец Чираган. Примечательно, что в ней также участвовал и глава МИД Турции Хакан Фидан. Перед началом обсуждений он предложил сторонам обсудить встречу глав государств.

Переговорную группу России, как и в прошлый раз, возглавил Владимир Мединский, помощник президента. В состав делегации также вошли Александр Фомин, заместитель министра обороны, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ и Михаил Галузин, замглавы МИД.

По окончании встречи Владимир Мединский сообщил, что российская делегация довольна итогами беседы. Сторонам удалось договориться о самом масштабном обмене пленными: по формуле «всех на всех» страны планируют передать друг другу тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. Отмечается, что участниками процедуры выступят как минимум тысяча человек с обеих сторон.

В развитии этой инициативы предложно создать постоянные медицинские комиссии, на основе заключения которых будут формироваться списки на обмен (в него войдут тяжелораненые солдаты). Кроме того, Россия в одностороннем порядке намерена направить Украине шесть тыс. замороженных тел ее военнослужащих.

Также Москва предложила установить двух-трехдневный режим прекращения огня на отдельных участках фронта. Цель инициативы – сбор тел погибших. По словам Мединского, Киев обещал проработать данное предложение в ближайшее время. Еще одной важной темой переговоров стало возвращение детей.

Глава российской делегации напомнил, что Украина ранее заявляла о якобы 1,5 млн «похищенных» ВС РФ несовершеннолетних граждан. «Мы все время пытались документально подтвердить. Просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры», – пояснил он.

В итоге Киев передал список с указанием 339 пропавших детей. Мединский подчеркнул, что Украина пытается превратить данный вопрос в «шоу для сердобольных европейцев». Он напомнил, что российские солдаты спасали ребят из зоны боевых действий. Глава делегации заявил, что все семьи, в конечном счете, воссоединятся, поскольку это вопрос чести.

В свою очередь украинскую переговорную группу возглавил министр обороны страны Рустем Умеров. По окончании встречи он выступил с предложением провести еще один раунд в период с 20 по 30 июня, пишет «Коммерсант». Кроме того, он рассказал, что Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

Полный текст документа опубликовало ТАСС. В частности, Украине предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Украинские войска должны быть отведены от российских границ на согласованное сторонами расстояние.

Второй вариант называется «Пакетное предложение». Он предусматривает запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и демобилизацию на Украине, прекращение поставок иностранной военной помощи, а также исключение военного присутствия третьих стран. Также должен быть гарантирован отказ Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан.

Кроме того, стороны должны взаимно амнистировать «политзаключенных» и освободить удерживаемых гражданских лиц. Наряду с этим на Украине должно быть отменено военное положение, а власти должны назначить даты выборов президента и депутатов Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.

В других положения меморандума также перечислены другие требования. В частности: нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы; запрет на военную деятельность других государств на Украине; безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ; снятие введенных против России экономических санкций; международно-правовое признание новых границ России.

Также в меморандуме упомянут взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий; обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма и роспуск националистических партий; обеспечение процесса воссоединения семей, и поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит. Кроме того,

Москва предложила следующий порядок подписания мирного договора:

начало работы над текстом договора об окончательном урегулировании; 2-3-дневное перемирие на определенных участках для сбора тел погибших; подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами; 30-дневный режим прекращения огня с начала отвода ВСУ с территорий, вошедших в состав РФ; проведение выборов на Украине; подписание мирного договора и его одобрение Совбезом ООН; ратификация договора и его вступление в силу.

Напомним, еще 11 мая Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России с Украиной в Стамбуле. Первая встреча делегаций двух стран состоялась уже 16 мая, газета ВЗГЛЯД подробно описывала ее итоги. Как отмечали эксперты, главным итогом беседы стало согласие сторон на организацию обмена пленными по формуле «1000 на 1000».

«Состоявшиеся переговоры ценны в первую очередь гуманитарными итогами. России и Украине удалось договориться о новом обмене пленными, который обещает стать самым масштабным за весь период конфликта. Домой вернутся сотни солдат, которые были готовы отдать собственные жизни за Родину. Спасти их – наш долг», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Москва выступила с инициативой по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ.

Это важный шаг, который показывает моральное превосходство нашей страны над противником. Мы открыто демонстрируем способность к проявлению милосердия, что многое говорит и об искренности российских властей в стремлений к миру», – добавил он.

«Еще одним важным итогом стало разрушение спекуляций о якобы похищенных украинских детях. Офис Зеленского долгое время путался в собственных показаниях: первоначально они заявляли о пропаже 1,5 млн ребят, затем эта цифра превратилась в 200 тыс. Однако сегодня нашей делегации был передан список лишь с 339 фамилиями», – акцентирует собеседник.

«Поразительно, что Украина готова лгать о детях. Однако Россия изучит полученные данные, и если среди спасенных нами малышей окажутся те, чьи родители ждут их по ту линию фронта, семьи будут воссоединены. Вообще, мы давно работаем по данному направлению. Москва понимает важность этого процесса», – добавляет дипломат.

«Что касается кратковременной приостановки огня на отдельных участках фронта – данная мера имеет конкретную цель:

сбор тел погибших. Как отметил Мединский, их важно похоронить по-христиански. При этом здесь никакой речи об уступках не идет. Для полного прекращения огня Украине еще предстоит показать готовность к миру», – считает он.

«Напомню, что даже накануне второго раунда переговоров офис Зеленского провел серию терактов на территории России. Все это делается с попустительства европейских партнеров Украины. Но подобные акции не способны запугать Москву. Сейчас инициатива в рамках конфликта принадлежит России. И, может быть, наши новые успехи еще сумеют вразумить Украину», – говорит Долгов.

Успехом можно считать сам факт проведения переговоров, отмечает политолог Александр Асафов. «Несмотря на все провокации со стороны Киева, Москве удается добиваться важных побед на гуманитарном направлении.

Тем самым мы еще раз подтверждаем нашу максиму: люди – главное.

Примечательно, что украинская делегация уже сообщила, что следующий раунд может состояться в конце июня. Не исключаю, что в преддверии новых встреч противник может снова организовать серию дерзких терактов. Цель офиса Зеленского – растянуть процесс мирного урегулирования до предела. Они не желают заканчивать этот конфликт», – полагает собеседник.

«И в этом плане особую показательность имеет текст их меморандума, который утек в западные новостные службы. Выдвижение заведомо неприемлемых для России требований, в частности, желание обеспечить продолжения курса на вступление в НАТО, не способствует плодотворному и качественному диалогу», – рассуждает эксперт.

«Именно поэтому Мединский и не стал комментировать данный документ. Между тем, наш меморандум выглядит совершенно иначе. Фактически, Москва предоставила Киеву развернутый план, за счет чего должно достигаться прекращение боевых действий. Это развернутая и продуманная стратегия, которая исключает появление очередных «Минских соглашений». Для России это принципиально важно», – заключил Асафов.