Tекст: Катерина Туманова

«Так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц. К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», – отметил дипломат в беседе с «Известиями».

Галузин указал на то, что Россия передала украинской стороне около 12 тыс. тел их погибших военнослужащих. В ответ на это Москве было возвращено около 200 тел. Он выразил надежду, что этот процесс продолжится, несмотря на то, что украинская сторона стамбульские переговоры прервала.

«Прервала, кстати, так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона. Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса – создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Всё это осталось без ответа», – добавил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам договоренностей в Стамбуле в июле с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих. В октябре состоялся обмен военнопленными, в результате которого Россия вернула 185 военных и 20 гражданских лиц. Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.