Мишустин анонсировал новые выплаты для миллионов российских семей
Мишустин: Более 4 млн семей смогут оформить новую выплату в июне
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату уже с июня при доходе ниже полутора прожиточных минимумов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России предусмотрело меры по улучшению качества жизни родителей с детьми и росту рождаемости, передает РИА «Новости».
Михаил Мишустин сообщил об этом, выступая с отчетом о работе кабмина за 2025 год в Госдуме. По его словам, эти меры отражены в ключевых национальных проектах, реализуемых по поручению президента Владимира Путина.
Мишустин объявил, что в июне начнется прием заявлений на новую ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми, если доход родителей не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, передает ТАСС.
«Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей», – заявил Мишустин. Он подчеркнул, что оформление помощи будет максимально простым и быстрым, а 70 федеральных мер поддержки уже доступны через автоматизированные сервисы.
Премьер напомнил, что аналогично работает социальный контракт, который помогает семьям справиться с финансовыми трудностями при поддержке государства. Большинство участников программы улучшили свое материальное положение, и практика этой поддержки будет развиваться дальше.
Премьер-министр также поблагодарил Госдуму за совместную работу по расширению помощи семьям и поддержку правительственных инициатив в этой сфере. Мишустин отметил, что ежегодный отчет в парламенте позволяет согласовать законодательные планы и учесть потребности регионов.
Правительство России утвердило план мероприятий для реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2036 года.
Президент Владимир Путин объявил о введении новой семейной налоговой выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал наращивание объемов помощи воспитывающим детей россиянам.