Мишустин: В России увеличили помощь семьям, воспитывающим детей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни... Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тыс. рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тыс. рублей», – цитирует премьера РИА «Новости».

Он добавил, что в прошлом году также около 160 тыс. семей воспользовались дополнительной выплатой в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Глава правительства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина был установлен единый статус таких семей, сообщает ТАСС.

Ранее Мишустин сообщал, что в России утверждена стратегия, направленная на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. Она проработает до 2036 года.