Московские врачи спасли школьника после вдоха кондитерской присыпки

Московские врачи спасли школьника с пневмонией после вдоха кондитерской присыпки

Tекст: Мария Иванова

Врачи детской Морозовской больницы в Москве спасли школьника с воспалением легких, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как ребенок вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов.

«Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьезным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в легких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Пациента срочно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где сразу начали лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии. После курса терапии школьника выписали домой в хорошем самочувствии, он вернулся к обычной жизни и продолжил ходить в школу.

