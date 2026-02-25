Московские врачи спасли школьника после вдоха кондитерской присыпки

У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
В детской Морозовской больнице спасли десятилетнего мальчика с тяжелым воспалением легких, возникшим после случайного вдоха кулинарной присыпки для украшения тортов.
Врачи детской Морозовской больницы в Москве спасли школьника с воспалением легких, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как ребенок вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов.
«Десятилетний мальчик вдохнул кулинарную присыпку для украшения тортов. Это привело к серьезным проблемам с дыханием и сильному воспалительному процессу в легких. Его привезли на скорой в Морозовскую больницу в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.
Пациента срочно направили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где сразу начали лечение с применением высокопоточной оксигенотерапии. После курса терапии школьника выписали домой в хорошем самочувствии, он вернулся к обычной жизни и продолжил ходить в школу.
