На съезде туриндустрии обозначили приоритеты развития отрасли в России
На XXI съезде Российского союза туриндустрии особое внимание уделили мерам по увеличению турпотока и запуску мониторинга для выявления «слепых зон» развития отрасли.
Главные направления развития туриндустрии определили делегаты XXI Съезда Российского союза туриндустрии на совместном заседании с Комиссией Госсовета по туризму, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин, чье обращение зачитал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Путин отметил историческую значимость просветительской и санаторно-курортной деятельности, подчеркнул сохранение лучших традиций в сфере и отметил рост современных гостиниц, ресторанов, а также увеличение рабочих мест и развитие предпринимательской активности.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого озвучил президент РСТ Илья Уманский, напомнил о необходимости создания условий для ускоренного развития туристского потока за счет сотрудничества между регионом и федеральным центром. Министр экономического развития Максим Решетников заявил о поставленной задаче увеличения въездного турпотока на шесть миллионов за четыре года, главным образом за счет туристов из Китая, Индии и стран Азии, чему поспособствовало упрощение визовых режимов.
Принято решение о запуске мониторинга в регионах для устранения информационного разрыва и повышения эффективности государственного управления и мер поддержки туризма. Глава Госкомиссии по туризму Олег Кожемяко рассказал о выявлении ключевых направлений развития, а также необходимости внедрения современных технологий и искусственного интеллекта для роста отрасли.
Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев сообщил о принятии ряда законодательных инициатив в сфере туризма и плавном переходе к новому этапу регулирования без резких изменений, что поможет подготовить основы для современной правовой базы отрасли.
Съезд собрал представителей всех сегментов индустрии, прошел с 19 по 21 ноября и включал деловую, экскурсионную и образовательную программу.