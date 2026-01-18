  • Новость часаГлава Европейского совета Кошта: ЕС готовит совместный ответ Вашингтону
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    44 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    18 января 2026, 04:03 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сирены работают в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли также в в Харьковской области и в Харькове, в Николаеве. и в Сумах. В Сумах зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.

    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    Комментарии (0)
    17 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город

    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами в Киеве мэр столицы Украины Виталий Кличко вновь обратился к жителям с просьбой выехать из города.

    Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз обратился к киевлянам с просьбой покинуть город из-за энергокризиса, передает ТАСС. Он отметил, что подобная мера позволит снизить нагрузку на инфраструктуру столицы и поможет легче пережить сложную зиму.

    В интервью агентству Reuters Кличко подчеркнул: «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное». Он отметил, что повторяет свой призыв к жителям покинуть Киев, если у них есть такая возможность.

    По словам очевидцев, в городе электричество подают лишь на два-три часа в сутки, а отопление и водоснабжение работают с перебоями. Украинские СМИ сообщают о частичном закрытии магазинов и длинных очередях около супермаркетов, которые пока продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нужде в 1 700 мегаватт для работы коммунальных служб для 3,6 млн жителей, и некоторые люди до 18–20 часов в сутки проводят без централизованного электроснабжения.

    Сейчас в Киеве уже пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света и в многоэтажных домах лопаются трубы отопления.

    Ситуацию усугубляет обострение отношений между Кличко и Зеленским на фоне энергетического кризиса. Напомним, что 9 января Кличко уже призывал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

    Комментарии (26)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 10:13 • Новости дня
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, следует из открытых данных.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров, до назначения занимавший пост министра цифровой трансформации, внедрил систему бонусов за убийство российских солдат, передает РИА «Новости». Согласно открытым данным, эта модель действует с апреля 2023 года, когда Федоров запустил кластер военных разработок Brave1.

    Система Army of Drones Bonus предусматривает, что украинские военные подразделения загружают в программный комплекс Delta видеозаписи, подтверждающие ликвидацию российских военнослужащих. После проверки эти факты переводятся в цифровые «очки», которые командиры могут использовать для приобретения беспилотников и других роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market. Таким образом, получение новой техники напрямую связано с количеством подтвержденных убийств.

    Эксперты по военной этике резко осудили данную практику, отметив, что она превращает гибель людей в элемент балльного учета и делает человеческую жизнь частью системы военного снабжения, придавая конфликту характеристики видеоигры.

    Однако Федоров не намерен сворачивать программу. В своей публикации от 30 декабря 2025 года он заявил: «Army of Drones Bonus – это Amazon для войны», а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские стартапы уже получили более 105 млн долларов поддержки. По его словам, маркетплейс продолжит работать и в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева убили 7184 мирных жителя Донбасса.

    Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Жителя Запорожской области задержали за призывы к убийству российских военных.

    Комментарии (7)
    17 января 2026, 10:48 • Новости дня
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединённые Штаты хотят расширить полномочия Совета мира по Газе на Украину и Венесуэлу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    США хотят расширить полномочия Совета мира по Газе, распространив его деятельность на Украину и Венесуэлу, передает RT со ссылкой на Financial Times. В материале отмечается, что инициатива исходит от американских чиновников, которые предложили включить в компетенцию Совета мира «другие горячие точки», помимо Ближнего Востока.

    По данным источников издания, администрация Дональда Трампа рассматривает этот орган как возможную альтернативу ООН, своего рода параллельную неофициальную структуру для урегулирования конфликтов за пределами сектора Газа. При этом подчеркивается, что детали функционирования Совета мира, в том числе его юридический статус вне региона, пока остаются неясными.

    Ранее Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который возьмет на себя управление сектором Газа. Белый дом также опубликовал состав нового совета, детали которого сейчас обсуждаются на правительственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Financial Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность создания Совета мира вместо Совета Безопасности ООН.

    Комментарии (3)
    17 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Tекст: Катерина Туманова

    Трудности перевода при попытке составить бравурный лозунг в поддержку Украины в исполнении немецких дипломатов, разместивших пост в соцсети, вызвал у российских коллег в Канаде всплеск креатива, юмора и иронии.

    Посольство ФРГ 16 января разместило в соцсети X пост-ответ на благодарность украинской стороны за денежную помощь.

    «Germany is standing by Ukraine», – говорится в сообщении немецких дипломатов на английском языке.

    Эту фразу заметили российские дипломаты из дипмиссии в Канаде и добавили свой комментарий, обыграв, видимо, не совсем корректный выбор слова немецких друзей Украины. Оборот stand by используется для обозначения наблюдения со стороны, выражения нежелания вмешиваться и участвовать в каких-либо действиях, когда происходит что-то плохое.

    «Очевидно, что поддерживать Украину со стороны сейчас гораздо безопаснее, чем находясь вместе с ней», – написали российские дипломаты.

    Они добавили к посту фото смеющегося бурого медведя, на заднем фоне у которого встают серые столпы дыма, видны языки огня.

    В английской версии пост выглядит как: «Obviously, standing BY the Ukraine is much safer now than standing WITH the Ukraine» – предлоги by и with со словом stand (стоять, оставаться) меняют смысл на противоположный, над чем и поиронизировали в российской дипмиссии в Канаде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в 2025 году решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета. При этом, как писала Bild, Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 19:32 • Новости дня
    Опубликован разговор Трампа и Макрона о согласии Зеленского на прекращение огня

    Франция опубликовала разговор Макрона и Трампа о согласии Зеленского на перемирие

    Видео с обсуждением 30-дневного перемирия между Киевом и Москвой с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона появилось в открытом доступе. Беседа состоялась в мае 2025 года в Киеве.

    Запись разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была опубликована в сети, передает  RT.

    На видеозаписи зафиксирована беседа, которая состоялась в Киеве в мае 2025 года. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Британии Кир Стармер.

    Макрон сообщил Трампу, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня, подчеркнув, что это решение поддерживают европейские лидеры. Однако Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского усилить давление на Россию, ограничившись заявлением о наличии у него «хороших контактов с Москвой». По итогам встречи Макрон отметил: «Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций».

    Издание «Страна» обращает внимание, что опубликованная запись демонстрирует, как проходят переговоры Зеленского и европейских политиков с Трампом, и насколько их содержание отличается от заявлений после встречи.

    Франция уже не в первый раз публикует детали закрытых переговоров между лидерами различных стран.

    Ранее французские СМИ опубликовали разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    Владимир Путин заявил, что при беседах с французским президентом всегда предполагает возможность прослушки третьими лицами.

    Дипломат Константин Долгов отметил, что Дональд Трамп может признать препятствием для урегулирования на Украине не только Киев, но и «коалицию желающих».

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева для обмена удерживаемых курян

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, Киев по-прежнему настаивает на условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, которые Россия считает неприемлемыми, передает ТАСС.

    Она напомнила, что, согласно Женевской конвенции, куряне должны быть возвращены «без каких-либо условий», однако украинская сторона требует обменять их на гражданских лиц, находящихся в России под следствием.

    Москалькова уточнила, что речь идет о людях, которым предъявлены обвинения в правонарушениях или преступлениях против России. По ее словам, диалог по обмену длится уже девять месяцев, и ситуация осложняется тем, что жители Курской области фактически остаются заложниками: они не могут покинуть пункт временного размещения в Сумах из-за отсутствия документов и денег.

    МККК регулярно посещает и оказывает помощь удерживаемым, однако условия их содержания вызвали обеспокоенность российской стороны, и этот вопрос был вынесен на обсуждение с представителями Красного Креста.

    Что касается обмена посылками для пленных, то Москва и Киев завершили зеркальную передачу по 2 тыс. посылок друг другу при посредничестве МККК. Москалькова отметила, что этот вопрос на сегодня закрыт и обе стороны получили свои отправления.

    Вопрос возвращения на родину как курских жителей, так и эвакуированных из зон боевых действий украинцев, по словам Москальковой, должен быть решен в ближайшее время. Омбудсмен подчеркнула, что украинские граждане, находящиеся в Белгородской области, могут свободно передвигаться и обеспечены всем необходимым, а ситуация находится на постоянном контроле региональных уполномоченных.

    В августе 2024 года, после вторжения ВСУ в Курскую область, часть местных жителей была насильно вывезена на территорию Украины и оказалась в Сумах. Более 100 человек уже удалось вернуть в Россию отдельными группами при содействии Москальковой через Белоруссию.

    Ранее Москалькова заявила, что украинские граждане, вывезенные российскими военнослужащими из боевой зоны в Сумской области, оказались лишенными коридора для эвакуации со стороны Украины.

    Российская сторона передала Украине 45 человек, подлежавших выдворению из страны, среди которых находились пожилые и больные люди.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» рассказали, как помешали ВСУ эвакуировать в тыл остатки пусковой установки РСЗО HIMARS в Черниговской области, за которой противник отправил автобус «спасателей» и автотрал.

    «В Черниговской области после уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ пытались эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал были уничтожены расчетами ударных БПЛА, – сообщает неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении фронта штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках, на трёх в Краснопольском и на трёх в Глуховском. Общее продвижение составило до 750 м.

    В Краснопольском районе подразделения ВСУ острую нехватку дронов всех типов, при этом украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении в районе Старицы бойцы продвинулись на 600 м на четырех участках. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы – штурмовики заняли вражеский опорник, продвинувшись на 650 м.

    В Волчанских Хуторах заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Григоровки и Балки. Штурмгруппы продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м. На Липцовском участке фронта расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 85 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции. ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 16:26 • Новости дня
    На Украине отметили, что не обязаны защищать Данию от США

    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ обратили внимание на отсутствие обязательств Киева по военной защите Гренландии на фоне обсуждений возможного конфликта между Данией и США.

    Украинские СМИ вспомнили о договоре между Данией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, пишет «Российская газета». В феврале 2024 года Киев и Копенгаген подписали соглашение, которое украинская сторона рассматривала как часть системы «гарантий безопасности». Однако официальный статус договора таковым не назывался.

    В последнее время в интернете появились обсуждения, предполагающие возможность отправки украинских войск для поддержки Дании, если США попытаются аннексировать Гренландию. «Страна.ua» приводит мнение, что этого не произойдет, поскольку 90% обязательств в договоре лежит на Копенгагене, а Киев практически не обязан предоставлять военную помощь.

    Согласно документу, Дания берет на себя обязательства помогать Украине в укреплении обороны, поставлять вооружение и боеприпасы, поддерживать авиацию и ПВО, а также обучать военных. Общий объем поддержки через датский фонд в 2023-2028 годах должен составить около 8,5 млрд евро.

    С украинской стороны зафиксированы только обязательства по продолжению реформ в государственном управлении и борьбе с коррупцией. «Так что никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи согласно этому договору нет», – говорится в публикации.

    В итоге, как отмечает издание, в случае гипотетического нападения США на Гренландию, Дания может требовать от Киева лишь усиления антикоррупционных реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии и выразила солидарность с Данией. Замглавы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова. Белый дом сообщил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы Дональда Трампа по приобретению острова.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о проблемах в энергосистеме страны, когда зал Верховной рады оставался практически пустым.

    Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал в Верховной раде с докладом о мерах по преодолению энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости». Во время его выступления зал парламента был практически пуст, что хорошо заметно на кадрах трансляции, которую вел официальный YouTube-канал парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

    Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.

    В городе уже продолжается четвертый день отключений электроэнергии.

    Комментарии (2)
    17 января 2026, 05:05 • Новости дня
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генсек НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией не только по вопросу мирного урегулирования на Украине, но и для возведения новой архитектуры безопасности, заявил он в интервью Der Spiegel.

    «Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны, <…> нам нужно поговорить, как с соседом», – приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью журналу Der Spiegel.

    Он заметил, что когда-нибудь с Россией придётся обсуждать новую архитектуру безопасности и контроля над вооружениями.

    «Даже во время холодной войны нам удавалось ограничивать ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать», – сказал экс-глава НАТО.

    Ранее в этом интервью Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия всегда заявляла о готовности к переговорам с Киевом, тогда как на украинской стороне вводили законы, запрещавшие общение с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета проблем европейской безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Харькове после взрывов разрушен объект критической инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии взрывов на Украине в Харькове оказался серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после взрывов в Харькове, передает ТАСС. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушения настолько серьезные, что речь идет не о легком ремонте, а о масштабных последствиях для всего города.

    По словам Терехова, поврежденная система обеспечивает Харьков светом и теплом, что ставит под угрозу жизнеобеспечение большого числа жителей.

    «Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда «чуть-чуть подлатали и поехали дальше», – заявил Терехов.

    Ранее украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове. Российские военные ранее уничтожили крупный объект энергетики в этом городе.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся ударам.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 10:52 • Новости дня
    В европейских СМИ отметили отсутствие у Украины инструментов против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские атаки на суда в Черном море стали свидетельством нехватки у Киева эффективных средств для конфронтации с Москвой, отмечают западные СМИ.

    Украинские атаки на суда стран – партнеров России в Черном море показывают отсутствие у Киева вариантов для противостояния с Москвой. Как отмечено в публикации издания Strategic Culture, такие действия демонстрируют, что Украина пытается использовать косвенные методы, выходящие за рамки военного конфликта, пишут «Известия».

    В статье подчеркивается, что удары по объектам и судам партнерских для России стран в Черном море фактически отражают стратегию геополитического саботажа, к которой прибегают западные страны. Анализ ситуации показывает, что прямой военной конфронтации Запад избегает, предпочитая попытки изоляции России через давление на ее союзников.

    Несмотря на такие провокации, Россия продолжает поддерживать устойчивое сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. В публикации отмечается, что подобные действия Украины не способны поколебать тесные связи между этими государствами.

    Ранее Турция заявила, что Украина потеряла козыри для переговоров и может лишь проводить диверсии против российских танкеров в Черном море.

    Также Россия наносит ежедневные удары по портам и транспортной инфраструктуре юга Украины, постепенно отсекая ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того Россия отрезает Украину и от Дуная, выведя из строя ключевой мост на трассе Одесса – Рени, что значительно осложняет поставки военных грузов НАТО и топлива из Румынии.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 13:34 • Новости дня
    Киевляне пожаловались на почти круглосуточные отключения электричества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Периоды без электричества и отопления в Киеве становятся все длиннее, и жители опасаются, что отключения станут круглосуточными. рассказали очевидцы.

    Периоды отсутствия электричества и отопления в Киеве становятся все продолжительнее, передает ТАСС. Очевидцы рассказали, что утвержденные графики подачи энергии не соблюдаются, а перебои затрагивают не только свет, но и водоснабжение. Один из киевлян отметил: «Света не было с половины десятого утра до половины десятого вечера. Мы движемся к тому, что его не будет вообще. Проблемы и с водоснабжением – воды либо вообще нет, либо напор очень слабый».

    На окраинах города ситуация наиболее тяжелая – в районе Троещины электричества может не быть до 22 часов в сутки, из-за чего жители вынуждены хранить продукты на балконе и отключать бытовую технику. В пригородах Киева, таких как Борисполь и Бровары, а также на левом берегу Днепра, перебои приводят к полному прекращению подачи тепла.

    Местные жители отмечают, что обещанные схемы «5 часов со светом, 5 часов без» не работают, во многих домах электричества и отопления нет по 18 часов и более. Синоптики прогнозируют морозы до минус 20 градусов, что усиливает тревогу граждан.

    Перебои с энергоснабжением сказываются и на работе малого бизнеса. Кафе и магазины вынуждены закрываться, поскольку работать на генераторах целый день невозможно, а предприниматели несут существенные убытки.

    Проблемы с энергоснабжением в киевском регионе начались в конце 2025 года. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть город из-за кризиса с теплом и электричеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В Киеве начали лопаться трубы отопления в многоэтажных домах. Президент Украины Владимир Зеленский и Виталий Кличко поспорили по вопросу ответственности за энергетический кризис в Киеве.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 16:14 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы в третий раз подряд

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове на востоке Украины зафиксировали новые взрывы, что стало уже третьим подобным происшествием за последнее время.

    Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что два взрыва вновь прогремели в Харькове, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС. Это уже третий подобный инцидент за последнее время – ранее тот же источник дважды информировал о взрывах в городе.

    Кроме того, в ряде областей восточной и центральной части Украины – Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской – объявлена воздушная тревога.

    Ранее российские военные уничтожили крупный объект энергетики в Харькове.

    Комментарии (0)
    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

