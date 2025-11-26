Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.8 комментариев
В России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O
Тепловакуумные испытания теплового макета космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима. Запуск аппарата запланирован на 2027 год, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Тепловакуумные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима, передает ТАСС. Тестирование проходило в криотермовакуумной камере предприятия «Молния» в течение пяти температурных циклов. Во время испытаний макет подвергался имитации солнечного излучения и условий открытого космоса, а также использовались нагреватели для проверки работоспособности бортовой аппаратуры.
Запуск спутника намечен на 2027 год. Аппарат будет работать на орбите высотой 450–550 км, его масса составляет 500 кг, а ширина полосы захвата достигает 12 км. Уточняется, что проект реализуется в рамках НИОКР по разработке космической системы сверхвысокой детализации съемки поверхности с разрешением 0,5 метра.
Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что испытания проходили по четырем основным режимам работы, каждый продолжался не менее 300 минут. Он подчеркнул, что качество – главный приоритет проекта, а проведённые испытания позволяют перейти к следующим этапам разработки. По словам представителей фонда, EOS-O войдет в состав архитектуры цифрового неба России и обеспечит сверхвысокодетальное зондирование Земли для целей мониторинга и наблюдения.
