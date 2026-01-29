Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

Tекст: Ольга Самофалова

Россия и Индия подписали сразу два знаковых соглашения. Во-первых, соглашения о поставке в Индию шести Ил-114-300 с 2028 года. Заявляется, что эти поставки станут первым этапом.

Во-вторых, было подписано соглашение по производству Superjet-100 в Индии. Индийской компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited) будет предоставлена лицензия на производство и продажу SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания самолета, сообщила пресс-служба ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация).

Россия и Индия являются давними партнерами в авиации, однако до сих пор оно касалось военной тематики, и вот теперь впервые стороны так сильно сближаются в гражданской авиации.

«Мы наблюдаем хороший пример преемственности ранее сформированного высокого уровня сотрудничества, в том числе по линии военно-технического взаимодействия. Российские технологии уже заложили прочную инженерную основу для целого ряда значимых направлений — от истребительной авиации до высокоточного ракетного вооружения. Сегодня этот задел находит продолжение в гражданской авиации», - говорит Александр Степанов, эксперт ИПНБ Президентской академии.

Зачем Индии понадобился именно наш Ил-114-300, турбовинтовой среднемагистральный самолет? Дело в том, что этот самолет как нельзя лучше вписывается в индийский регион с его высокогорьем, сложным рельефом и многочисленными региональными аэродромами.

«Ил-114-300 неприхотлив в эксплуатации и может применяться даже в условиях отсутствия сложной аэродромной инфраструктуры, в том числе способен взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы. Такой самолет можно использования практически в любом регионе Индии. При этом, он имеет надежную конструкции, проверенный временем планер и двигатели», - говорит Степанов.

«Индия много лет ищет замену устаревающим ATR и Dornier на внутренних линиях, особенно там, где короткие взлетно-посадочные полосы и слабая инфраструктура. А отечественный Ил-114–300 изначально проектировался под такие условия.

Он экономичен, не требует дорогих аэродромов, рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Потенциал рынка здесь измеряется десятками, а в перспективе и более чем 100 самолетами. Только программа региональной связности UDAN предполагает резкий рост внутренних перевозок в малых городах», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Для России это история не про разовую продажу шести бортов, а про выход в высокотехнологичный экспорт с длинным циклом. «Даже первый этап дает загрузку производственных мощностей, экспорт двигателей, авионики, систем, обучение персонала, сервис. По грубой оценке, шесть Ил-114-300 - это около 180–210 млн долларов по контрактной стоимости, но реальная экономика шире. Сервис, запчасти и сопровождение за 20–25 лет эксплуатации могут дать еще 60–80% от цены поставки. Ключевой эффект в том, что растет серия и снижается себестоимость для российских заказчиков», - говорит Чернов.

Ил-114-300 сопоставим со своим франко-итальянским конкурентом ATR-72 по цене, по тактико-техническим характеристикам и эксплуатационным возможностям. «Но принципиальным отличием является наличие одного поставщика. Ил-114-300, по сути, единственный в мире самолет, не зависящий от глобальных цепочек поставок электронных компонентов. Он целиком производится на территории Российской Федерации. Это имеет ключевое значение с точки зрения надежности последующей эксплуатации», - говорит Степанов.

Стороны отмечают, что это соглашение по поставке готовых Ил-114-300 станет первым этапом. Каким может быть второй этап после обкатки лайнеров в индийских условиях? «Дальше будет либо расширенный заказ на десятки машин, либо переход к лицензионной сборке отдельных узлов на территории Индии. Вполне возможен гибридный вариант, когда критические системы остаются российскими, а часть агрегатов локализуется у индийских партнеров. Для Индии это стандартный подход, они почти всегда идут по такой траектории», - говорит Чернов.

Что касается SJ-100, то это уже другой сегмент самолета, который нужен Индии на магистральных и среднемагистральных внутренних маршрутах для замены западных аналогов.

«Индия заинтересована в снижении зависимости от импорта воздушных судов и в развития собственной авиационной промышленности. Кроме того, производство данного лайнера укрепит технологический суверенитет Индии, скажется на ее экономике, ведь будут созданы тысячи рабочих мест в сборке, обслуживании и поставках комплектующих», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

По его словам, Индия оценивает потребность в региональных самолетах более чем в 200 единиц для внутренних рейсов в ближайшее десятилетие , плюс 350 единиц для стран Индийского океана из-за роста туризма и урбанизации. Поэтому в целом потребности рынка могут превысить 500 самолетов данного типа, говорит Баранов.

На старте сборки SJ-100 в Индии речь может идти о выпуске 10-20 самолетов в год с постепенным ростом, считает Чернов. Если самолет будет допущен к эксплуатации в третьих странах Азии, Ближнего Востока и Африки, то объем производства может масштабироваться.

Для Индии и России это стратегический и обоюдовыгодный проект. «Для индийской компании Hindustan Aeronautics Limited это может стать первым в истории страны самолетом, полностью созданным и локализованным на территории Индии. Проект имеет как политическое, так и экономическое значение, в том числе с точки зрения продвижения российских стандартов в авиастроении», - считает Степанов.

«Для России выгоды здесь структурные. Это экспорт лицензии, компонентов, двигателей, авионики, программного обеспечения, сервисных решений. Это закрепление SJ-100 как международной платформы, а не чисто внутреннего продукта»,

- говорит Чернов.

От такого сотрудничества отечественная промышленность только выиграет, так как индийские заказы загрузят производства комплектующих в России, сделают их экономически более выгодными. «Чем больше серия, тем ниже себестоимость единицы на 20–30% за счет эффекта масштаба», - говорит Баранов.

«Риски копирования существуют, но они минимизированы, так как передается только лицензия на сборку с жестким контролем, а ключевые технологии остаются у Объединенной авиастроительной корпорации. Любые попытки копирования нарушат соглашение, автоматически блокируя поставки запчастей и сервис, таким образом РФ сохраняет свою интеллектуальную собственность», - отмечает Баранов.

Эксперты не исключают, что произведенные в Индии российские гражданские самолеты могут быть экспортированы в третьи страны. Эксперт ИПНБ Президентской академии видит в этом вклад в развитие отрасли гражданского авиастроения не только в Индии, но в контурах всего БРИКС. «Фактически мы видим формирование единого технологического кластера внутри БРИКС. Активное участие в этом процессе принимает и бразильская промышленность, которая также планирует локализацию своих производственных мощностей в Индии. В этом смысле двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией органично вписывается в данный нарратив и дополнительно его укрепляет», - заключает Степанов.