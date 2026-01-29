  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    29 января 2026, 08:56 • Экономика

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300, и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты?

    Россия и Индия подписали сразу два знаковых соглашения. Во-первых, соглашения о поставке в Индию шести Ил-114-300 с 2028 года. Заявляется, что эти поставки станут первым этапом.

    Во-вторых, было подписано соглашение по производству Superjet-100 в Индии. Индийской компании HAL (Hindustan Aeronautics Limited) будет предоставлена лицензия на производство и продажу SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания самолета, сообщила пресс-служба ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация).

    Россия и Индия являются давними партнерами в авиации, однако до сих пор оно касалось военной тематики, и вот теперь впервые стороны так сильно сближаются в гражданской авиации.

    «Мы наблюдаем хороший пример преемственности ранее сформированного высокого уровня сотрудничества, в том числе по линии военно-технического взаимодействия. Российские технологии уже заложили прочную инженерную основу для целого ряда значимых направлений — от истребительной авиации до высокоточного ракетного вооружения. Сегодня этот задел находит продолжение в гражданской авиации», - говорит Александр Степанов, эксперт ИПНБ Президентской академии.

    Зачем Индии понадобился именно наш Ил-114-300, турбовинтовой среднемагистральный самолет? Дело в том, что этот самолет как нельзя лучше вписывается в индийский регион с его высокогорьем, сложным рельефом и многочисленными региональными аэродромами.

    «Ил-114-300 неприхотлив в эксплуатации и может применяться даже в условиях отсутствия сложной аэродромной инфраструктуры, в том числе способен взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы. Такой самолет можно использования практически в любом регионе Индии. При этом, он имеет надежную конструкции, проверенный временем планер и двигатели», - говорит Степанов.

    «Индия много лет ищет замену устаревающим ATR и Dornier на внутренних линиях, особенно там, где короткие взлетно-посадочные полосы и слабая инфраструктура. А отечественный Ил-114–300 изначально проектировался под такие условия.

    Он экономичен, не требует дорогих аэродромов, рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Потенциал рынка здесь измеряется десятками, а в перспективе и более чем 100 самолетами. Только программа региональной связности UDAN предполагает резкий рост внутренних перевозок в малых городах», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Для России это история не про разовую продажу шести бортов, а про выход в высокотехнологичный экспорт с длинным циклом. «Даже первый этап дает загрузку производственных мощностей, экспорт двигателей, авионики, систем, обучение персонала, сервис. По грубой оценке, шесть Ил-114-300 - это около 180–210 млн долларов по контрактной стоимости, но реальная экономика шире. Сервис, запчасти и сопровождение за 20–25 лет эксплуатации могут дать еще 60–80% от цены поставки. Ключевой эффект в том, что растет серия и снижается себестоимость для российских заказчиков», - говорит Чернов.

    Ил-114-300 сопоставим со своим франко-итальянским конкурентом ATR-72 по цене, по тактико-техническим характеристикам и эксплуатационным возможностям. «Но принципиальным отличием является наличие одного поставщика. Ил-114-300, по сути, единственный в мире самолет, не зависящий от глобальных цепочек поставок электронных компонентов. Он целиком производится на территории Российской Федерации. Это имеет ключевое значение с точки зрения надежности последующей эксплуатации», - говорит Степанов.

    Стороны отмечают, что это соглашение по поставке готовых Ил-114-300 станет первым этапом. Каким может быть второй этап после обкатки лайнеров в индийских условиях? «Дальше будет либо расширенный заказ на десятки машин, либо переход к лицензионной сборке отдельных узлов на территории Индии. Вполне возможен гибридный вариант, когда критические системы остаются российскими, а часть агрегатов локализуется у индийских партнеров. Для Индии это стандартный подход, они почти всегда идут по такой траектории», - говорит Чернов.

    Что касается SJ-100, то это уже другой сегмент самолета, который нужен Индии на магистральных и среднемагистральных внутренних маршрутах для замены западных аналогов.

    «Индия заинтересована в снижении зависимости от импорта воздушных судов и в развития собственной авиационной промышленности. Кроме того, производство данного лайнера укрепит технологический суверенитет Индии, скажется на ее экономике, ведь будут созданы тысячи рабочих мест в сборке, обслуживании и поставках комплектующих», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    По его словам, Индия оценивает потребность в региональных самолетах более чем в 200 единиц для внутренних рейсов в ближайшее десятилетие , плюс 350 единиц для стран Индийского океана из-за роста туризма и урбанизации. Поэтому в целом потребности рынка могут превысить 500 самолетов данного типа, говорит Баранов.

    На старте сборки SJ-100 в Индии речь может идти о выпуске 10-20 самолетов в год с постепенным ростом, считает Чернов. Если самолет будет допущен к эксплуатации в третьих странах Азии, Ближнего Востока и Африки, то объем производства может масштабироваться.

    Для Индии и России это стратегический и обоюдовыгодный проект. «Для индийской компании Hindustan Aeronautics Limited это может стать первым в истории страны самолетом, полностью созданным и локализованным на территории Индии. Проект имеет как политическое, так и экономическое значение, в том числе с точки зрения продвижения российских стандартов в авиастроении», - считает Степанов.

    «Для России выгоды здесь структурные. Это экспорт лицензии, компонентов, двигателей, авионики, программного обеспечения, сервисных решений. Это закрепление SJ-100 как международной платформы, а не чисто внутреннего продукта»,

    - говорит Чернов.

    От такого сотрудничества отечественная промышленность только выиграет, так как индийские заказы загрузят производства комплектующих в России, сделают их экономически более выгодными. «Чем больше серия, тем ниже себестоимость единицы на 20–30% за счет эффекта масштаба», - говорит Баранов.

    «Риски копирования существуют, но они минимизированы, так как передается только лицензия на сборку с жестким контролем, а ключевые технологии остаются у Объединенной авиастроительной корпорации. Любые попытки копирования нарушат соглашение, автоматически блокируя поставки запчастей и сервис, таким образом РФ сохраняет свою интеллектуальную собственность», - отмечает Баранов.

    Эксперты не исключают, что произведенные в Индии российские гражданские самолеты могут быть экспортированы в третьи страны. Эксперт ИПНБ Президентской академии видит в этом вклад в развитие отрасли гражданского авиастроения не только в Индии, но в контурах всего БРИКС. «Фактически мы видим формирование единого технологического кластера внутри БРИКС. Активное участие в этом процессе принимает и бразильская промышленность, которая также планирует локализацию своих производственных мощностей в Индии. В этом смысле двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией органично вписывается в данный нарратив и дополнительно его укрепляет», - заключает Степанов.

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300, и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты?

