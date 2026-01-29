Си Цзиньпин: Диалог между Британией и Китаем необходим для мира во всем мире

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, он позитивно оценил визит премьер-министра Британии Кира Стармера, подчеркнув: «Ваш визит вызвал большой интерес. Иногда хорошие вещи требуют времени. Если это отвечает интересам страны и людей, лидеры не должны уклоняться от трудностей».

Стармер ответил, что стремится к «более сложным» отношениям с Китаем, одной из крупнейших экономик мира. Он акцентировал: «Китай – ключевой игрок на мировой арене, и важно строить более сложные отношения, чтобы выявлять возможности для сотрудничества, но и вести осмысленный диалог по вопросам разногласий».

Это первый за восемь лет визит британского премьера в Китай, вызвавший споры на родине из-за опасений по поводу соблюдения прав человека, экономических перекосов и обвинений в кибератаках, якобы исходящих от китайских структур. Тем не менее, обе стороны на переговорах публично избегали острых тем и подчеркивали позитивные стороны сотрудничества.

Си заявил, что за последние годы в отношениях двух стран были «изломы, не отвечающие интересам государств». Он подчеркнул, что диалог крайне важен «ради мира и стабильности в мире, а также ради экономик и народов наших стран». По его словам, лидеры должны быть готовы преодолевать разногласия и «выдержать испытание историей».

Ожидается, что по итогам переговоров Британия и Китай подпишут ряд соглашений, в том числе по вопросам безвизового режима и взаимного признания профессиональных квалификаций. Однако перспективы для более глубокого технологического партнерства, например, по ветроэнергетике, пока остаются туманными.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости выстраивать долгосрочное стратегическое партнёрство с Китаем и отметил важность совместной работы над обеспечением глобальной стабильности.

