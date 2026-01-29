  • Новость часаМерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    29 января 2026, 09:14 • Новости дня

    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении китайских властей к развитию долгосрочного и стабильного стратегического партнерства с Британией.

    Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая к развитию стабильного и долгосрочного стратегического партнерства с Британией на встрече с Киром Стармером в Пекине, передает ТАСС.

    По словам председателя КНР, сотрудничество между двумя странами должно носить устойчивый и всесторонний характер.

    Премьер-министр Британии Кер Стармер приехал с делегацией в Китай. Он надеется подписать новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики страны.

    26 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина

    Китаист Маслов: Скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина говорит о военной перестройке в Китае

    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников. Слухи о том, что генерал Чжан Юся впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против него ведется по двум линиям – передача американцам данных о ядерной программе и коррупционные схемы, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

    «Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

    Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

    Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

    Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

    «Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

    В свою очередь китаист Иван Зуенко приводит четыре версии происходящего, одна из которых звучит так: «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку».

    По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международному военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

    Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

    Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

    «Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

    По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

    Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

    «Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

    В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

    С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.

    27 января 2026, 10:06 • Новости дня
    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР

    Посол США Пердью заявил о планах Си Цзиньпина контролировать армию

    Посол США назвал цель Си Цзиньпина в связи с «чисткой» в армии КНР
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава КНР Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над армией с помощью масштабных чисток в высшем военном руководстве, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, сообщает Bloomberg.

    Китайский лидер Си Цзиньпин стремится к «полному контролю» над вооружёнными силами, проводя чистки в военном руководстве страны, заявил посол США в Китае Дэвид Пердью, передает Bloomberg.

    По его словам, расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Китая Чжан Юся, начатое на прошлой неделе, связано как с борьбой с коррупцией, так и с желанием Си укрепить свою власть.

    «Я принимаю его слова о том, что проводится антикоррупционная работа, что он пытается исправить десятилетия коррупции в армии», – заявил Пердью на конференции Goldman Sachs в Гонконге.

    Дипломат добавил, что одновременно с этим Си Цзиньпин добивается полного контроля над военными структурами страны. США, по его словам, внимательно следят за происходящим.

    Глава американской миссии не стал комментировать сообщения The Wall Street Journal о том, что Чжан Юся якобы передавал секретные сведения о ядерной программе Китая США. Власти Китая на регулярном брифинге заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

    Из-за расследований против Чжан Юся и главы Объединённого штаба Лю Чжэньли в составе семичленного Центрального военного совета Китая остались только два человека. Несмотря на внутреннюю турбулентность, Пердью отметил, что отношения между США и Китаем «развиваются в разных направлениях» после встречи Си с президентом США Дональдом Трампом в Пусане в октябре.

    Посол также подтвердил, что Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой освободить бывшего медиамагната и активиста Джимми Лая по гуманитарным причинам, но новых подвижек по этому делу пока нет. Пердью отметил прогресс в выполнении соглашений, достигнутых в Пусане, в том числе по борьбе с фентанилом и закупкам сои.

    Ранее власти Китая начали расследование по подозрению в предательстве в отношении генерала Чжан Юся, считавшегося доверенным лицом главы КНР.

    Генерала Чжан Юся заподозрили в передаче секретных технических данных по ядерному оружию КНР США.

    Китаист Алексей Маслов заявил, что скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина указывает на военную перестройку в Китае.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    27 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.

    Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.

    Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.

    Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.

    Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.

    Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

    Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.


    28 января 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в период своей работы адвокатом по правам человека принимал активное участие в судебном процессе, который открыл путь к многолетнему преследованию сотен британских военнослужащих, воевавших в Ираке.

    Как пишет The Telegraph, речь идет о деле, инициированном в 2007 году от имени семей шести иракцев, погибших после вторжения коалиции в Ирак в 2003 году. Согласно судебным документам, опубликованных изданием, Стармер выступал ведущим адвокатом иракской стороны и работал бесплатно совместно с лордом Ричардом Хермером, ныне генеральным прокурором, а также с впоследствии лишенным лицензии и осужденным за мошенничество адвокатом Филом Шайнером.

    Целью разбирательства было признание применимости Европейской конвенции по правам человека к действиям британских войск за рубежом. Хотя в 2007 году Палата лордов отклонила эти доводы, в 2011 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге встал на сторону истцов, что вынудило Минобороны Великобритании возобновить расследования гибели иракских граждан.

    По данным The Telegraph, это решение привело к волне уголовных проверок в отношении британских солдат, многие из которых ранее уже были оправданы. Одним из наиболее резонансных случаев стало дело сержанта Ричи Кэттеролла, застрелившего в 2003 году вооруженного иракца Мухаммада Салима во время операции в Басре.

    Cержант Кэттеролл находился под следствием 13 лет, что довело его до тяжелого психического состояния и попыток суицида. Лишь в 2016 году независимый судья окончательно постановил, что солдат действовал в целях самообороны, а часть обвинений основывалась на «фальшивом документе».

    «Я потрясен, что Кир Стармер помог возбудить это дело против меня, – заявил Кэттеролл. – Сейчас он премьер-министр, и он должен передо мной извиниться». Дочь бывшего сержанта подвергла критике тот факт, что нынешний премьер работал бесплатно. «У него не было новых доказательств. Он пришел в суд с теми же документами и той же ложью. Почему он вообще действовал бесплатно?» – заявила она.

    Бывший министр по делам ветеранов Джонни Мерсер также прямо обвинил Стармера в том, что тот «развязал охоту на ведьм против британских войск». По его словам, премьер был так идеологически одержим этой идеей, что работал над делом бесплатно.

    Особое внимание издание уделяет роли Фила Шайнера, чья юридическая фирма Public Interest Lawyers стала источником тысяч жалоб. Позднее Шайнер был признан виновным в фабрикации доказательств и мошенничестве с юридической помощью. Из более трех тыс. жалоб, поступивших в специально созданную в 2010 году для расследования утверждений о жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских сил группу Ihat, около двух третей были связаны с его деятельностью. Работа этого органа обошлась налогоплательщикам примерно в 60 млн фунтов стерлингов и не привела ни к одному обвинительному приговору.

    Официальный представитель премьера, комментируя публикацию, подчеркнул, что Стармер не представлял интересы иракских семей, а выступал как третья сторона, чтобы «помочь суду в вопросах права».

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    28 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах на запрет ядерного оружия на базе Диего-Гарсия

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    27 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Министр обороны КНР назвал своевременными связи с Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях усиления нестабильности на мировой арене министр обороны КНР Дун Цзюнь подчеркнул важность и своевременность контактов между вооруженными силами России и Китая, сообщили в Минобороны РФ по итогам переговоров главы российского военного ведомства Андрея Белоусова с китайским коллегой.

    Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь назвал контакты с российским военным ведомством своевременными и важными, передает ТАСС. Он подчеркнул, что практические связи между вооруженными силами России и Китая стали доброй традицией, поддерживаемой по разным каналам в критические периоды.

    «Это наша добрая традиция по разным формам и каналам проводить практические связи в важные моменты. Я думаю, что перед лицом изменчивой международной обстановки наши контакты и связи – это очень своевременно и важно», – приводит российское военное ведомство слова министра обороны КНР.

    По словам Дун Цзюня, проведение видеоконференции в начале года подчеркивает глубину отношений между военными двух стран и их стремление к развитию стратегического сотрудничества. Он отметил, что вооруженные силы России и Китая четко реализуют договоренности лидеров государств, достигнув результатов в обмене делегациями, совместных учениях, патрулировании и обмене опытом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны КНР Дун Цзюнь провел видеоконференцию с министром обороны России Андреем Белоусовым.

    26 января 2026, 15:28 • Новости дня
    FT: Британия задумалась об уменьшении роли США в программе SkyNet 6

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение судьбы проекта SkyNet 6 на сумму более 8 млрд долларов стало поводом для растущих опасений в Лондоне из-за возможной зависимости от американских военных технологий, сообщила газета Financial Times (FT).

    Власти Британии выражают растущую обеспокоенность зависимостью от американских военных спутников связи, особенно на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Особое внимание уделяется многомиллиардному контракту по программе SkyNet 6, рассчитанному до 2042 года, где за право поставки спутников борются Airbus и Lockheed Martin.

    По данным издания, часть британских чиновников задается вопросом, стоит ли Соединенному Королевству доверять столь важный оборонный проект компании из США. Претензии Трампа по поводу роли западноевропейских стран в военных кампаниях, включая Афганистан, вызвали бурные обсуждения среди представителей британского руководства.

    SkyNet 6 стоимостью более 8 млрд долларов оценивается как ключевой проект для укрепления оборонного суверенитета Британии. Хотя технология принадлежит Лондону, она активно экспортируется и используется другими странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники с обеих сторон Атлантики отмечают, что отношения в сфере безопасности между США и Британией достигли самого низкого уровня с 1950-х годов.


    27 января 2026, 14:02 • Новости дня
    Министры обороны России и Китая провели переговоры по видеосвязи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны КНР Дун Цзюнь во вторник провел видеоконференцию с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщило Центральное телевидение Китая.

    В сообщении отмечается, что встреча состоялась 27 января, передает РИА «Новости».

    Детали беседы не сообщаются.

    Ранее Китай назвал прагматичное сотрудничество с Россией важным итогом военной дипломатии.

    26 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Лейбористы заблокировали выдвижение соперника Стармера в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейбористская партия лишила мэра Манчестера Энди Бернхэма возможности баллотироваться на предстоящих дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон, что усилило раскол среди сторонников премьера Британии Кира Стармера, пишут СМИ.

    Союзники Стармера заблокировали попытку мэра Манчестера Энди Бернхема баллотироваться на предстоящих довыборах в Гортоне и Дентоне, пишет Bloomberg. Это решение лишило Бернхема явного пути в парламент, что необходимо для возможного участия в борьбе за лидерство в партии.

    Стармер заявил на заседании Национального исполнительного комитета партии, что участие Бернхема вызовет «месяцы психодрамы», которые могут навредить лейбористам перед майскими местными выборами. Он напомнил, что Бернхем ранее пообещал отработать полный срок в должности мэра, а проведение новых выборов в Манчестере потребует значительных ресурсов. За Бернхема высказалась только заместитель лидера Люси Пауэлл, указав, что именно он мог бы победить партию «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с Найджелом Фараджем.

    Решение заблокировать Бернхема поддержали восемь из девяти членов группы, что, по версии Bloomberg, может принести облегчение финансовым рынкам, опасавшимся прихода к руководству партии более левых сил. Однако внутри самой партии оно активизировало обсуждения о будущем Стармера и возможных альтернативных кандидатах на лидерство, таких как Уэс Стритинг и Анджела Рейнэр.

    Ветеран левого крыла Диана Эбботт в эфире Times Radio назвала это решение «огромной ошибкой», подчеркнув, что оно вызовет резонанс среди депутатов. Популярность Бернхема в Гортоне делала его фаворитом, и теперь, если лейбористы проиграют Reform UK, ответственность могут возложить на Стармера.

    Сам Бернхем в соцсетях заявил, что разочарован решением партии и обеспокоен его последствиями для будущих выборов. Он добавил: «Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы не допустить раскола, который может нанести ущерб региону, и считаю, что мы сильнее, когда вместе». Бернхем также критиковал то, что СМИ узнали о решении раньше него.

    В партии теперь пристально следят за действиями министра здравоохранения Уэса Стритинга, который может стать новым претендентом на лидерство. Сторонники Стритинга считают, что после блокировки Бернхема он остается единственной реальной альтернативой Стармеру для мягкого левого крыла партии. Также фигурирует имя Анджелы Рейнэр, но некоторые сомневаются, что она решится на борьбу из-за предыдущих скандалов.

    Несмотря на поддержку внутри команды, критики Стармера утверждают, что его действия только отсрочили неизбежное – усиление внутрипартийной борьбы и возможные новые восстания против его политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Британии заявили о необходимости нового лидера после того, как Кир Стармер не смог ответить на угрозу от президента США Дональда Трампа.

    Кир Стармер считал слухи о внутренней борьбе в Лейбористской партии отвлекающими от решения проблемы роста стоимости жизни.

    27 января 2026, 10:21 • Новости дня
    NYT: Стармер вынужден заключить сделку с Китаем по инвестициям и торговле

    NYT: Стармер вынужден заключить с Пекином сделку по инвестициям и торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кер Стармер отправится с делегацией в Китай, где рассчитывает заключить новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики, сообщает The New York Times.

    Премьер-министр Британии Кейр Стармер на этой неделе отправляется в Китай с целью активизировать торговлю и инвестиции, чтобы поддержать экономику страны, сообщает The New York Times.

    В ходе трехдневного визита в Пекин и Шанхай его будут сопровождать министр финансов Рэйчел Ривз, министр торговли Питер Кайл и руководители ведущих британских финансовых компаний.

    Стармер станет первым главой британского правительства, который посетит Китай с 2018 года. Его поездка проходит на фоне обострения противоречий между США и их западными союзниками, а также после жестких заявлений Дональда Трампа о возможных тарифах против Канады, если та пойдет на торговое соглашение с Китаем. По словам профессора китайских исследований Керри Брауна, Китай не стремится вбить клин между США и их союзниками, однако воспользуется сложившейся ситуацией.

    В Британии у визита есть немало противников: политический консенсус все больше склоняется к сдержанности в отношениях с Китаем из-за обеспокоенности вопросами национальной безопасности и прав человека. Стармера ранее критиковали за решение прекратить дело против двух британцев, обвинявшихся в шпионаже в пользу Китая, а также за одобрение крупного проекта строительства китайского посольства в центре Лондона. Представители оппозиции и администрации Трампа считают, что это создаст новые риски для британской безопасности.

    Эксперты отмечают, что Китай ожидает от Британии большей открытости для китайских инвестиций и экспорта, а также деполитизации двусторонних отношений, которые в последние годы были омрачены конфликтами по поводу безопасности и прав человека. Вопрос о судьбе британского гражданина и бывшего медиамагната из Гонконга Джимми Лая может стать одной из точек напряженности: Стармер ранее публично призывал к его освобождению, а Пекин расценил это как вмешательство во внутренние дела.

    Поездка Стармера подчеркивает трудный выбор Британии между экономическими интересами и соображениями безопасности, а также демонстрирует рост самостоятельности Лондона на фоне непредсказуемых решений Вашингтона. Китай, в свою очередь, пользуется возможностью укрепить отношения с западными странами, делая ставку на экономическое сотрудничество и подчеркивая свою роль стабильного глобального партнера.

    Ранее в Британии разразился скандал из-за сообщения, что Китай планирует построить 208 секретных помещений под своим посольством в Лондоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США.

    27 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Стало известно о рекордном росте нищеты в Британии за 30 лет

    В Британии почти 7 млн человек оказались в крайней нищете

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году число британцев, оказавшихся в условиях крайней нищеты, достигло максимального значения за три десятилетия наблюдений.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным доклада Joseph Rowntree Foundation, в 2024 году в Британии насчитывалось 6,8 млн человек, живущих в условиях крайней нищеты. Этот показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1994 года. Фонд определяет крайнюю нищету как уровень доходов, составляющий менее 40% от порога бедности.

    Эксперты фонда отмечают, что средний доход таких семей на 59% ниже официальной черты бедности. Для пары с двумя детьми эта сумма составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. При этом около 1,9 млн человек, или 3% населения, постоянно остаются за этой чертой.

    В докладе подчеркивается, что общий уровень бедности в Британии в последние годы не изменился, оставаясь на уровне 21% населения, однако положение наиболее уязвимых слоев значительно ухудшилось. Миллионы людей сталкиваются с нехваткой средств на продукты и оплату коммунальных услуг и вынуждены брать займы.

    Авторы доклада констатируют отсутствие комплексной государственной политики, способной переломить ситуацию и начать устойчивое снижение бедности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». В крупнейших демократиях мира избиратели ищут новые политические решения на фоне роста стоимости жизни. Меры по обеспечению безопасности принца Гарри во время поездок на родину пересмотрят впервые за шесть лет.

    28 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Консульство КНР уведомили о смертельной аварии с китайцами на Байкале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генконсульству Китая сообщили об аварии с китайскими гражданами на озере Байкал, где погиб один человек, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

    Всего в салоне было 10 туристов, все – иностранцы, об этом сообщили генконсульству КНР, сообщил Кобзев, передает ТАСС.

    Он пояснил, что водитель не получил травм. Пострадавшая женщина умерла от травм до приезда медиков.

    «Еще двое пострадавших доставили в Еланцы в Ольхонскую районную больницу. У одной женщины травма шеи, у второй – поверхностная травма головы, обе в госпитализации не нуждаются», – указал он.

    Напомним, автомобиль с туристами опрокинулся на льду Байкала, погибла женщина-турист. Позднее оказалось, что в машине ехали туристы из Китая. Водителем оказался местный житель, который работал частным извозчиком.

    28 января 2026, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о планах Китая сотрудничать по Северному морскому пути

    Торгпред: Китай заинтересован сотрудничать в освоении Северного морского пути

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай заинтересован в сотрудничестве по освоению Северного морского пути, он был инициатором идей кооперации, заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

    По его словам, Китай проявляет значительный интерес к сотрудничеству с Россией по освоению Северного морского пути, передает РИА «Новости».

    Дахновский отметил, что именно Китай выступил инициатором идей кооперации в этой области. По его словам, интерес Китая объясняется стратегическим значением маршрута.

    Торгпред заявил: «Китай, безусловно, заинтересован, потому что, собственно говоря, Китай был инициатором идей сотрудничества в области освоения Северного морского пути, поэтому, конечно, интерес у них достаточно большой».

    Он подчеркнул, что для России важно предоставлять более конкурентоспособные услуги, что зависит от экономической составляющей, возможностей ледокольного флота, стоимости прохода, а также развития инфраструктуры вдоль маршрута. Торговый представитель выразил уверенность в наличии перспектив для успешного взаимодействия между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай усилили технологическое сотрудничество в сфере инфраструктуры.

    Владимир Путин отменил визы для граждан Китая.

    МИД России разъяснил ограничения безвизового въезда для граждан Китая.

    27 января 2026, 08:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин выразил надежду на роль Финляндии в отношениях КНР и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Китай рассчитывает на активное участие Финляндии в укреплении отношений между КНР и Европой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

    Си Цзиньпин на встрече с Петтери Орпо отметил важность партнерства Китая и Европы, подчеркнув приоритет сотрудничества над конкуренцией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что, по мнению Китая, Европа и КНР являются партнерами, а не соперниками, при этом сотрудничество между сторонами важнее конкуренции, а консенсус сильнее разногласий.

    Си Цзиньпин отметил, что современный мир сталкивается с серьезными рисками и вызовами, поэтому международному сообществу следует совместно противостоять им.

    «Китайская сторона готова совместно с финской твердо защищать международную систему с ООН в центре и международный порядок, основанный на международном праве», – заявил он.

    Кроме того, председатель КНР призвал развивать двустороннее сотрудничество с Финляндией в сферах энергетического перехода, сельского хозяйства и научно-технических инноваций.

    Визит премьер-министра Финляндии Петтери Орпо в Китай проходит с 25 по 28 января.

    В Китае назвали заявления НАТО о «китайской угрозе» в Арктике выдумкой.

    Ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

