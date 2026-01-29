Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
Премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе визита в Пекин заявил о необходимости построения долгосрочного и комплексного стратегического партнерства с Китаем, передает AP.
Он подчеркнул, что обе страны должны сотрудничать для обеспечения глобальной стабильности, борьбы с изменением климата и решения других международных задач. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Стармер отметил: «Я давно последовательно выступаю за то, чтобы Британия и Китай имели долгосрочное, последовательное и всеобъемлющее стратегическое партнерство».
Стармер стал первым за восемь лет британским премьер-министром, посетившим Китай, и четвертым главой государства – союзника США, прибывшим в Пекин за последний месяц. К визиту присоединились более 50 руководителей крупнейших британских компаний и представители культурных организаций, поскольку глава правительства намерен расширить экономические возможности для бизнеса на фоне замедления темпов роста экономики в стране.
Ранее Стармер встретился с председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Отношения между Британией и Китаем в последние годы осложнились из-за опасений по поводу деятельности китайских спецслужб в Британии, поддержки Пекином России в конфликте на Украине и ограничения свобод в Гонконге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявил о готовности Китая развивать партнерство с Британией.
Стармер подписал сделку с Китаем о сотрудничестве в инвестициях и торговле.
Дональд Трамп назвал действия Британии в отношении Китая «великой глупостью».